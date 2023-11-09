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У Байдена сделали тревожное заявление: сколько средств осталось на помощь Украине

В Белом доме констатировали, США потратили 96% средств, выделенных на помощь Украине

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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США фактически израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала войны, включая поставки оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

У Байдена сделали тревожное заявление: сколько средств осталось на помощь Украине

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Если рассматривать все средства, более 60 миллиардов долларов, которые мы выделили на помощь Украине с начала боевых действий, то мы истратили около 96%. Речь идет о деньгах не только на военную помощь, но и на финансово-экономическую поддержку, и гуманитарную помощь", — отметил Джон Кирби, по всей видимости, намекая на то, что теперь только от Конгресса зависит, как скоро и в каком объёме Украина сможет получить очередной транш поддержки от главного своего союзника в войне.


По информации Кирби, Вашингтон также направил Киеву свыше 90% средств, которые были выделены именно на военную помощь.

Джон Кирби также озвучил цифры, отметив, что перед стартом зимы у Пентагона осталось чуть больше 1 миллиарда долларов на помощь украинскому народу.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oINFXpCUOyw
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