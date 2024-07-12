У Байдена серьезные проблемы с донорами: о чем идет речь

Часть крупных доноров Демократической партии США заморозили пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден не откажется от участия в президентских выборах.

Байден планирует продолжить избирательную гонку. Фото из открытых источников

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на два информированных источника, замороженные пожертвования должны были быть направлены в Future Forward и PAC. Это освобожденные от налогообложения организации, которые используют американские политики для финансирования кампаний.

По данным издания, некоторые замороженные суммы превышают десятки миллионов долларов.

С начала избирательной кампании Future Forward уже выделила 250 миллионов долларов на телевизионную и цифровую рекламу в пользу Джо Байдена.

Таким образом, замороженные около 90 миллионов долларов являются ощутимым ударом по избирательной кампании действующего президента США.

Также портал "Комментарии" писал, что очередная неудача американского президента Джо Байдена во время выступления, когда он назвал Владимира Зеленского Путиным, а Камилу Харрис Трампом, выглядит уже привычным элементом пейзажа, отметил политолог, военный Кирилл Сазонов. По его мнению, популярность перед выборами Байдена эти проколы точно не прибавляют. Сазонов считает, что сторонники Дональда Трампа празднуют – у них есть бронебойный аргумент, ведь не надо доказывать, что твой кандидат лучше – достаточно того, что его оппонент просто не может нормально выполнять свои обязанности. Впрочем, он не исключил, что поклонники Трампа могут рано радоваться. По его мнению, вполне возможно, что Демократическая партия готова к внедрению своего сценария победы на выборах.

