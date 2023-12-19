У Байдена сравнили Трампа с Гитлером и Путиным

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Slava Kot
В Белом доме подвергли критике кандидата в президенты США Дональда Трампа за его попытку "разделить американцев из-за ненависти и жестокости", которую он объявил в своей речи о мигрантах.
В Байдене раскритиковали Трампа. Фото из открытых источников
Трамп во время речи на встрече с поклонниками в Нью-Гэмпшире подверг резкой критике иммигрантов в США.
Первым отреагировал на слова заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, который назвал высказывания Трампа расистскими и противоречащими ценностям за которые выступают американцы.
Представитель президентской кампании Байдена Аммар Мусса сравнил риторику Трампа с другими мировыми диктаторами, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным.
Отметим, что в своем выступлении в Нью-Гэмпшире Трамп не только высказался против иммигрантов, но и начал критиковать президента США Джо Байдена, который якобы занимается "политическим преследованием" Трампа и показывает "гнилость американской политической системы". Трамп заявил, что даже Путин видит, как Байден преследует его.
Кроме того, Дональд Трамп в речи похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и диктатора КНДР Ким Чен Ына.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурентка Трампа выпустила предвыборный ролик, в котором назвала Путина злом.
Также "Комментарии" писали о Трампе, который высмеял заявление Байдена из-за участия в президентских выборах в США.
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