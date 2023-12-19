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У Байдена сравнили Трампа с Гитлером и Путиным

Представители президента США раскритиковала Дональда Трампа за его слова об иммигрантах, которые сравнили с расистскими и нацистскими речами Путина, Гитлера и Ким Чен Ына.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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В Белом доме подвергли критике кандидата в президенты США Дональда Трампа за его попытку "разделить американцев из-за ненависти и жестокости", которую он объявил в своей речи о мигрантах.

У Байдена сравнили Трампа с Гитлером и Путиным

В Байдене раскритиковали Трампа. Фото из открытых источников

Трамп во время речи на встрече с поклонниками в Нью-Гэмпшире подверг резкой критике иммигрантов в США.

"Они отравляют кровь нашей страны. Они отравили психиатрические учреждения и тюрьмы по всему миру", — сказал Трамп.

Первым отреагировал на слова заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, который назвал высказывания Трампа расистскими и противоречащими ценностям за которые выступают американцы.

"Эхо гротескной риторики фашистов и насильственных сторонников превосходства белой расы и угрозы угнетения тех, кто не соглашается с правительством, являются опасными нападениями на достоинство и права всех американцев, на нашу демократию и общественную безопасность", — сказал Бейтс.

Представитель президентской кампании Байдена Аммар Мусса сравнил риторику Трампа с другими мировыми диктаторами, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Дональд Трамп показал свои образцы для подражания, повторяя Адольфа Гитлера, восхваляя Ким Чен Ына и цитируя Владимира Путина, баллотируясь в президенты с обещанием править как диктатор и угрожая американской демократии", — сказал Аммар Мусса.

Отметим, что в своем выступлении в Нью-Гэмпшире Трамп не только высказался против иммигрантов, но и начал критиковать президента США Джо Байдена, который якобы занимается "политическим преследованием" Трампа и показывает "гнилость американской политической системы". Трамп заявил, что даже Путин видит, как Байден преследует его.

Кроме того, Дональд Трамп в речи похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и диктатора КНДР Ким Чен Ына.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурентка Трампа выпустила предвыборный ролик, в котором назвала Путина злом.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который высмеял заявление Байдена из-за участия в президентских выборах в США.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/12/16/biden-trump-remarks-immigration-00132161
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