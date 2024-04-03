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У Байдена заговорили об экстренной поддержке Украины: о чем идет речь

Пока Палата представителей не приняла решения о дальнейшей помощи Украине, администрация США будет искать способы, как помочь украинцам

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи Украине администрация США будет продолжать активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил советник Белого дома Джон Кирби.

У Байдена заговорили об экстренной поддержке Украины: о чем идет речь

Джон Болтон. Фото: из открытых источников

"Мы уже приняли определенные безотлагательные меры. Вы видели, как Пентагон смог выделить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий", — заявил представитель Белого дома.

Также он отметил, что правительство США до сих пор остается ограниченным в этой ситуации, ведь им "необходим закон о дополнительном финансировании".

На вопрос о том, существует ли дедлайн, когда правительство начнет больше действовать для поддержки Украины, Джон Кирби сказал, что этот срок уже истек давно, когда президент подал запрос в Конгресс с пакетом помощи. Он отметил, что из-за бездействия законодателей в Палате представителей, украинские командиры на местах вынуждены принимать сложные решения относительно того, как экономить боеприпасы и одновременно защищать позиции.

Читайте также на портале "Комментарии" — после 9 апреля, когда американские парламентарии вернутся из отпуска, продолжиться обсуждение о законопроекте касательно внешней помощи, в том числе Украине. Судя по заявлениям спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он не намерен ставить на голосование вариант, поддержанный в феврале Сенатом (с выделением 60 млрд долларов безвозмездной помощи Украине). Похоже, ставка будет сделана на новый законопроект, где помощь намерены предоставить в виде кредита. Акцент также может делаться на передачу Украине арестованных российских активов. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" продолжающуюся эпопею с (не)выделением Штатами помощи Украине.




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Источник: https://www.youtube.com/live/asLSfo1AaYI?si=395XHExR7cqk8B-8
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