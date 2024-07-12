У демократов есть неожиданный план победы: зачем Байден «расслабляет» штаб Трампа

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Ткачик Олеся
Очередная неудача американского президента Джо Байдена во время выступления, когда он назвал Владимира Зеленского – Путиным, а Камилу Харрис – Трампом, выглядит уже привычным элементом пейзажа, отметил политолог, военный Кирилл Сазонов. По его мнению, популярности перед выборами Байдену эти проколы точно не добавляют.
Джо Байден
Сазонов считает, что сторонники Дональда Трампа празднуют – у них есть бронебойный аргумент, ведь не нужно доказывать, что твой кандидат лучше — достаточно того, что его оппонент просто не может нормально выполнять свои обязанности.
Впрочем, Сазонов не исключил, что сторонники Трампа могут рано радоваться. По его мнению, вполне возможно, что у Демократической партии уже готов свой сценарий победы на выборах.
Правда, говорит эксперт, в этом сценарии есть единственное условие – у Демпартии должен быть в резерве узнаваемый кандидат, потому что времени на раскрутку не будет.
По его словам, это комбинация может реально сработать и дать демократам шанс на успех на выборах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после своих оговорок Байден может проиграть выборы.
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Ігор
сегодня, 15:42
Багатіння думкою - риса терпіл зомбованих юдейською пропагандою. Вони не вчаться і не змінюються, знов та знов по граблях.