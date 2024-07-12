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У демократов есть неожиданный план победы: зачем Байден «расслабляет» штаб Трампа

Демократы могут провести рокировку кандидатов и победить на выборах

сегодня, 15:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Очередная неудача американского президента Джо Байдена во время выступления, когда он назвал Владимира Зеленского – Путиным, а Камилу Харрис – Трампом, выглядит уже привычным элементом пейзажа, отметил политолог, военный Кирилл Сазонов. По его мнению, популярности перед выборами Байдену эти проколы точно не добавляют.

У демократов есть неожиданный план победы: зачем Байден «расслабляет» штаб Трампа

Джо Байден

Сазонов считает, что сторонники Дональда Трампа празднуют – у них есть бронебойный аргумент, ведь не нужно доказывать, что твой кандидат лучше — достаточно того, что его оппонент просто не может нормально выполнять свои обязанности.

Впрочем, Сазонов не исключил, что сторонники Трампа могут рано радоваться. По его мнению, вполне возможно, что у Демократической партии уже готов свой сценарий победы на выборах.

"Он настолько очевиден, что про него даже особо уже не говорят. Рокировка. В какой-то момент Байдена меняют на молодого и адекватного кандидата. Или кандидатку. К восторгу сторонников Демпартии и радости колеблющихся. Ну а до того момента Байден будет убеждать всех, что ни в коем случае не сойдет с гонки. Пусть Республиканская партия расслабится и начнет праздновать заранее. Тем сокрушительнее будет неожиданный удар", — считает Сазонов.

Правда, говорит эксперт, в этом сценарии есть единственное условие – у Демпартии должен быть в резерве узнаваемый кандидат, потому что времени на раскрутку не будет.

"Нет проблем – у них целая обойма узнаваемых политиков на лавке запасных. Хотя бы Мишель Обама. За которую в большинстве проголосуют женщины, черные и либералы. А она не одна, там несколько вариантов", — говорит Сазонов.

По его словам, это комбинация может реально сработать и дать демократам шанс на успех на выборах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после своих оговорок Байден может проиграть выборы.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid0VTSpbytnsj5cgL8te199h7KfpvUJ4FxWwsNW7Zpu9pjR3pEpUm6fk6ZK9pSDjRQDl
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Ігор

сегодня, 15:42

Багатіння думкою - риса терпіл зомбованих юдейською пропагандою. Вони не вчаться і не змінюються, знов та знов по граблях.


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