У демократов есть неожиданный план победы: зачем Байден «расслабляет» штаб Трампа

Очередная неудача американского президента Джо Байдена во время выступления, когда он назвал Владимира Зеленского – Путиным, а Камилу Харрис – Трампом, выглядит уже привычным элементом пейзажа, отметил политолог, военный Кирилл Сазонов. По его мнению, популярности перед выборами Байдену эти проколы точно не добавляют.

Джо Байден

Сазонов считает, что сторонники Дональда Трампа празднуют – у них есть бронебойный аргумент, ведь не нужно доказывать, что твой кандидат лучше — достаточно того, что его оппонент просто не может нормально выполнять свои обязанности.

Впрочем, Сазонов не исключил, что сторонники Трампа могут рано радоваться. По его мнению, вполне возможно, что у Демократической партии уже готов свой сценарий победы на выборах.

"Он настолько очевиден, что про него даже особо уже не говорят. Рокировка. В какой-то момент Байдена меняют на молодого и адекватного кандидата. Или кандидатку. К восторгу сторонников Демпартии и радости колеблющихся. Ну а до того момента Байден будет убеждать всех, что ни в коем случае не сойдет с гонки. Пусть Республиканская партия расслабится и начнет праздновать заранее. Тем сокрушительнее будет неожиданный удар", — считает Сазонов.

Правда, говорит эксперт, в этом сценарии есть единственное условие – у Демпартии должен быть в резерве узнаваемый кандидат, потому что времени на раскрутку не будет.

"Нет проблем – у них целая обойма узнаваемых политиков на лавке запасных. Хотя бы Мишель Обама. За которую в большинстве проголосуют женщины, черные и либералы. А она не одна, там несколько вариантов", — говорит Сазонов.

По его словам, это комбинация может реально сработать и дать демократам шанс на успех на выборах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после своих оговорок Байден может проиграть выборы.



