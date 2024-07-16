У Джей Ди Вэнса есть все шансы стать президентом США: когда и при каких условиях

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Ткачик Олеся
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который может стать вице-президентом США в случае победы Дональда Трампа, имеет высокие шансы возглавить страну в 2028 году. Об этом сообщил экономист Сергей Алексашенко в эфире Bild.
Джей Ди Вэнс
В частности, Алексашенко объяснил, что выбор Трампа в пользу Вэнса вполне понятен, ведь Вэнс — молодой и энергичный политик, умеющий хорошо выступать и производить впечатление.
Экономист добавил, что Вэнс поможет Трампу привлечь голоса молодежи, образованных граждан и работников шахт на выборах. Если Венс станет вице-президентом, то в 2028 году у него будут хорошие шансы стать президентом США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп избрал себе вице-президента, неоднократно критиковавшего помощь Украине. Впрочем, отдельные эксперты советуют не паниковать из-за того, что Трамп хочет видеть своим вице-президентом Вэнса. Они обращают внимание на то, что в свое время он был беспощадным критиком Трампа и даже называл его американским Гитлером. То есть, по их словам, Вэнс при необходимости может кардинально менять свое мнение.
Вместе с тем, говорят, что Джей Ди Вэнс, уже только собственной системой взглядов добавит хаоса и напряжения, потому что по внутренней повестке дня он прав экстремист. Кроме того, отдельные эксперты говорят, что если Трамп умрет или потеряет дееспособность, Америкой официально будет править первый фашист.
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