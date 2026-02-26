У Хокинга объяснили его фото с женщинами в бикини в скандальных файлах Эпштейна

Семья всемирно известного физика-теоретика Стивена Хокинга отреагировала на появление его фотографии в файлах Эпштейна. Снимок, на котором учёный сидит между двумя женщинами в бикини, был обнародован в новой части документов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном.

Фото Стивена Хокинга в файлах Эпштейна

На фото Хокинг усмехается, а рядом с ним стоят две женщины в купальниках, которые держат коктейли. Семья Хокинга объяснила, что снимок был сделан в отеле Ritz-Carlton на острове Сент-Томас в 2006 году. По их словам, женщины рядом с Хокингом – это его "долговременные опекуны", сопровождавшие профессора из Великобритании. Из-за бокового амиотрофического склероза (БАС) ученый нуждался в круглосуточной медицинской помощи, вентиляции легких и специальном оборудовании.

По словам родственников физика, фотография была сделана во время научной конференции по квантовой космологии, где Хокинг выступал с лекцией "Энергия пустого пространства, не равная нулю". Мероприятие финансировал Эпштейн, принимавший группу из более чем 20 ученых.

В интервью изданию The Mirror представитель семьи подчеркнул, что любые намеки на ненадлежащее поведение со стороны профессора "безосновательны и надуманы".

"Профессор Хокинг сделал один из самых больших вкладов в физику 20-го века, в то же время будучи дольше всего известным живым после болезни двигательных нейронов, изнурительного состояния, который сделал его зависимым от аппарата искусственной вентиляции легких, синтезатора голоса, инвалидной коляски и круглосуточной медицинской помощи. Любой намек на ненадлежащее поведение с его стороны неправильно и крайне надуманно", — говорится в заявлении семьи Хокинга.

По данным The Times, имя Хокинга упоминается в файлах Эпштейна не менее 250 раз, однако его никогда не обвиняли в правонарушениях. Также ранее были обнародованы другие фото Хокинга из файлов Эпштейна.

