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"У нас был отличный разговор": Трамп заявил, что Путин хочет мирное соглашения, и обратился к Зеленскому

Дональд Трамп рассказал о разговоре с Путиным и якобы его готовности к мирному соглашению.

9 сентября 2026, 22:05
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов заключить мирное соглашение по окончании войны против Украины. По словам американского президента, сейчас важно, чтобы на договоренности согласился и Владимир Зеленский.

"У нас был отличный разговор": Трамп заявил, что Путин хочет мирное соглашения, и обратился к Зеленскому

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время общения с журналистами рассказал о последнем разговоре с Путиным, который назвал "прекрасным". Американский лидер утверждает, что глава Кремля якобы хочет заключить соглашение и выразил надежду, что Украина также согласится на предложенный формат.

"У нас состоялся отличный разговор с Путиным. Он хочет заключить соглашение. Если Зеленский хочет заключить соглашение, это будет очень хорошо", — заявил Трамп.

Американский президент также сказал, что обе стороны устали от войны. Трамп также отметил собственный опыт переговоров и заключение соглашений.

"Я всю свою жизнь заключаю соглашения, я знаю все о сделках, я всю свою жизнь говорю с людьми. Я могу сказать, что эти два человека устали от войны", – добавил Трамп.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью Axios 7 сентября заявил, что Киев планирует использовать сентябрь и октябрь для активизации переговоров по завершению войны. Одной из возможных площадок для контактов с США он назвал Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Перед этим спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели переговоры сначала в Москве, а на следующий день в Киеве. Кушнер заявил, что Вашингтон стремится не просто к прекращению боевых действий, а именно к долговременному миру. По данным Kyiv Independent, Трамп может провести отдельные телефонные разговоры с Путиным и Зеленским после получения отчета своих представителей о результатах переговоров в России и Украине.

Ранее портал "Кометнари" писали, что Медведев вдруг заговорил о скорейшем окончании войны.



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