logo_ukra

BTC/USD

78206

ETH/USD

2464.11

USD/UAH

44.65

EUR/UAH

51.99

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США "У нас була чудова розмова": Трамп заявив, що Путін хоче мирну угоду, і звернувся до Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

"У нас була чудова розмова": Трамп заявив, що Путін хоче мирну угоду, і звернувся до Зеленського

Дональд Трамп розповів про розмову з Путіним та нібито його готовність до мирної угоди.

9 вересня 2026, 22:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий укласти мирну угоду для закінчення війни проти України. За словами американського президента, тепер важливо, щоб на домовленості погодився і Володимир Зеленський.

"У нас була чудова розмова": Трамп заявив, що Путін хоче мирну угоду, і звернувся до Зеленського

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами розповів про останню розмову з Путіним, яку назвав "чудовою". Американський лідер стверджує, що очільник Кремля нібито хоче укласти угоду, і висловив сподівання, що Україна також погодиться на запропонований формат.

"У нас відбулася чудова розмова з Путіним. Він хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це буде дуже добре", — заявив Трамп.

Американський президент також сказав, що обидві сторони втомилися від війни. Трамп також наголосив на власному досвіді переговорів та укладання угод.

"Я все своє життя укладаю угоди, я знаю все про угоди, я все своє життя говорю з людьми. Я можу сказати, що ці дві людини втомилися від війни", — додав Трамп.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios 7 вересня заявив, що Київ планує використати вересень і жовтень для активізації переговорів щодо завершення війни. Одним із можливих майданчиків для контактів зі США він назвав Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.

Перед цим спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори спочатку в Москві, а наступного дня у Києві. Кушнер заявив, що Вашингтон прагне не просто припинення бойових дій, а саме довготривалого миру. За даними Kyiv Independent, Трамп може провести окремі телефонні розмови з Путіним і Зеленським після отримання звіту своїх представників про результати переговорів у Росії та Україні. 

Раніше портал "Кометнарі" писали, що Медведєв раптом заговорив про якнайшвидше закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини