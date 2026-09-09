"У нас була чудова розмова": Трамп заявив, що Путін хоче мирну угоду, і звернувся до Зеленського

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий укласти мирну угоду для закінчення війни проти України. За словами американського президента, тепер важливо, щоб на домовленості погодився і Володимир Зеленський.
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп під час спілкування з журналістами розповів про останню розмову з Путіним, яку назвав "чудовою". Американський лідер стверджує, що очільник Кремля нібито хоче укласти угоду, і висловив сподівання, що Україна також погодиться на запропонований формат.
Американський президент також сказав, що обидві сторони втомилися від війни. Трамп також наголосив на власному досвіді переговорів та укладання угод.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios 7 вересня заявив, що Київ планує використати вересень і жовтень для активізації переговорів щодо завершення війни. Одним із можливих майданчиків для контактів зі США він назвав Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.
Перед цим спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори спочатку в Москві, а наступного дня у Києві. Кушнер заявив, що Вашингтон прагне не просто припинення бойових дій, а саме довготривалого миру. За даними Kyiv Independent, Трамп може провести окремі телефонні розмови з Путіним і Зеленським після отримання звіту своїх представників про результати переговорів у Росії та Україні.
Раніше портал "Кометнарі" писали, що Медведєв раптом заговорив про якнайшвидше закінчення війни.