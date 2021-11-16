У НАТО нет консенсуса по членству Украины, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что в Североатлантическом альянсе нет консенсуса относительно того, может ли Украина стать полноценным членом организации. Об этом он рассказал журналисту Джонатану Свону в интервью американскому изданию Axios. В частности, генсек НАТО заявил, что в настоящее время Украина не отвечает необходимым стандартам для членства:

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

“Чтобы стать членом НАТО, необходимо соответствовать стандартам НАТО”.



Столтенберг, однако, подчеркивает, что Североатлантический альянс идет навстречу Украине в ее стремлениях достичь этих стандартов. В частности, НАТО помогает Украине в модернизации и борьбе с коррупцией. Но сейчас члены не способны согласовать роль страны в организации.



“30 членов Североатлантического союза должны дать согласие. У нас сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины стать полноценным членом НАТО”, – сказал Столтенберг.

Журналист Джонатан Свон отметил, что Украине обещали членство еще в 2008 году – но из этого ничего не произошло. Однако на нее напала Россия, оккупировала ее территорию и продолжает свои атаки и поныне. Генсек НАТО возразил.

"Неправильно говорить, что ничего не произошло: они не стали членами, но мы укрепили наше партнерство и стали ближе сотрудничать", — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина не подпадает под действие статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Напомним, проевропейская позиция украинского правительства не устраивает российских политиков. Равно, как и желание Украины стать полноценным членом НАТО, которое намедни подчеркнул глава государства Владимир Зеленский.

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