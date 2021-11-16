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У НАТО нет консенсуса по членству Украины, – Столтенберг

В частности, генсек НАТО заявил, что в настоящее время Украина не отвечает необходимым стандартам для членства

сегодня, 07:08
Автор:

Ольга Чародий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что в Североатлантическом альянсе нет консенсуса относительно того, может ли Украина стать полноценным членом организации. Об этом он рассказал журналисту Джонатану Свону в интервью американскому изданию Axios. В частности, генсек НАТО заявил, что в настоящее время Украина не отвечает необходимым стандартам для членства:

У НАТО нет консенсуса по членству Украины, – Столтенберг

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

“Чтобы стать членом НАТО, необходимо соответствовать стандартам НАТО”.

Столтенберг, однако, подчеркивает, что Североатлантический альянс идет навстречу Украине в ее стремлениях достичь этих стандартов. В частности, НАТО помогает Украине в модернизации и борьбе с коррупцией. Но сейчас члены не способны согласовать роль страны в организации.

“30 членов Североатлантического союза должны дать согласие. У нас сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины стать полноценным членом НАТО”, – сказал Столтенберг.

Журналист Джонатан Свон отметил, что Украине обещали членство еще в 2008 году – но из этого ничего не произошло. Однако на нее напала Россия, оккупировала ее территорию и продолжает свои атаки и поныне. Генсек НАТО возразил.

 "Неправильно говорить, что ничего не произошло: они не стали членами, но мы укрепили наше партнерство и стали ближе сотрудничать", — сказал он. 

Столтенберг подчеркнул, что Украина не подпадает под действие статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Напомним, проевропейская позиция украинского правительства не устраивает российских политиков. Равно, как и желание Украины стать полноценным членом НАТО, которое намедни подчеркнул глава государства Владимир Зеленский.


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Источник: https://www.axios.com/nato-chief-jan6-capitol-f5724318-563e-4640-b06a-cb31faf791cc.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_content=world-axiosonhbo
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Обсуждения

иван

сегодня, 07:19

Аааахахахахахахаха....! "...этопяць..."! даже не кинули))! а тупо продолжают махать морковкой перед носом у ишака. бггггг!!

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