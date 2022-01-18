У Путина угрожают расположением ядерного оружия вблизи Вашингтона

Российская Федерация все чаще намекает на возможное размещение ядерного оружия вблизи США. В свою очередь такой шаг может привести к конфронтации уровня Карибского кризиса 1962 года, когда мир максимально приблизился к ядерной войне. Об этом пишет американское издание The New York Times. В Кремле настаивают, чтобы все ядерное оружие США было выведено с территории Европы.

Путин - фото из открытых источников

"Президент РФ неоднократно подчеркивал, что, если Запад переступит постоянно меняющуюся российскую "красную линию" и, по мнению Путина, угрожает безопасности России, он будет действовать соответственно", — говорится в материале.



В ноябре 2021 года Путин отметил, что РФ может разместить гиперзвуковые ракеты подводного базирования вблизи Вашингтона. С начала 2022 года в нашем арсенале будет новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Время полета к тем, кто отдает приказы, составит пять минут", – отмечал Путин.

Кроме того, на переговорах в Женеве представители РФ намекали, что Москва готова разместить "системы вооружений в определенных местах". Согласно оценкам американской разведки, РФ рассматривает возможность развертывания новых ядерных вооружений, в частности тактического ядерного оружия. При этом в издании отмечают, что все имеющиеся устрашения и угрозы могут быть обычным блефом.

"Это может быть частью кремлевской кампании устрашения и способом напомнить президенту Байдену, что Путин все еще способен вызвать огромные потрясения", — отмечают в NYT.

Напомним, сенатор Республиканской партии Митт Ромни заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками должен приложить все усилия для того, чтобы не допустить осуществиться плану президента РФ Путина, состоящего из двух пунктов – воссоздать СССР и развалить НАТО. Митт Ромни отметил, Путин прикладывает все усилия, чтобы восстановить СССР. США должны не допустить реализации такой цели президента России. Вторая цель, выполнения которой добивается Путин, заключается в том, чтобы рассорить государства НАТО, сделать блок ослабленным как перед Россией, так и перед Китаем. По словам Ромни, Западу следует действовать радикально и пересмотреть свою позицию относительно запуска проекта "Северный поток-2". Митт Ромни считает, что газопровод должен быть заблокирован. При этом сенатор напомнил, что представители Демократической партии в Сенате отказались давать голоса за то, чтобы этот проект был заблокирован. Таким образом санкции, инициированные Республиканской партией, не были приняты.









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