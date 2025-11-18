У Путина уже меньше денег на войну: в США сделали интригующее заявление

Министерство финансов США заявило, что санкции США против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла" уже уменьшают доходы Кремля от продажи от нефти и, с большой вероятностью, приведут к уменьшению объемов продажи российской нефти в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Лукойл. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что анализ первоначального воздействия санкций, объявленных 22 октября, показал, что они "имеют желаемый эффект в виде снижения доходов России за счет снижения цены на российскую нефть и, следовательно, возможности страны финансировать военные действия против Украины".

Анализ OFAC показал, что несколько основных сортов российской нефти продавались по самым низким за последние годы ценам, и отметил, что почти десяток крупных индийских и китайских покупателей российской нефти объявили о намерении приостановить закупки российской нефти с поставками в декабре.

Данные LSEG Workspace от понедельника показали, что эталонная нефть Urals, загруженная в Новороссийске, 12 ноября торговалась по 45,35 доллара за баррель, что является самым низким уровнем с марта 2023 года.

В то время Россия только начинала собирать "теневой флот" танкеров, чтобы избежать установленного G7 ограничения цены в 60 долларов за баррель, введенного в декабре 2023 года.

Введенные в октябре санкции США устанавливают срок до 21 ноября для компаний, чтобы прекратить сотрудничество с "Роснефтью" и "Лукойлом".

Нарушители могут быть отключены от финансовой системы, основанной на долларе.

Двумя крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Индия.

