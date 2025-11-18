У Путіна вже менше грошей на війну: у США зробили інтригуючу заяву

Міністерство фінансів США заявило, що санкції США проти російських нафтових гігантів "Роснефти" та "Лукойлу" вже зменшують доходи Кремля від продажу від нафти і, ймовірно, призведуть до зменшення обсягів продажу російської нафти в довгостроковій перспективі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Лукойл. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що аналіз первісної дії санкцій, оголошених 22 жовтня, показав, що вони "мають бажаний ефект у вигляді зниження доходів Росії за рахунок зниження ціни на російську нафту і, отже, можливості країни фінансувати військові дії проти України".

Аналіз OFAC показав, що кілька основних сортів російської нафти продавалися за найнижчими за останні роки цінами, і зазначив, що майже десяток великих індійських та китайських покупців російської нафти оголосили про намір призупинити закупівлю російської нафти з постачанням у грудні.

Дані LSEG Workspace від понеділка показали, що еталонна нафта Urals, завантажена в Новоросійську, 12 листопада торгувалася по 45,35 доларів за барель, що є найнижчим рівнем з березня 2023 року.

Тоді Росія тільки починала збирати "тіньовий флот" танкерів, щоб уникнути встановленого G7 обмеження ціни в 60 доларів за барель, введеного в грудні 2023 року.

Введені у жовтні санкції США встановлюють термін до 21 листопада для компаній, щоб припинити співпрацю з "Роснефтью" та "Лукойлом".

Порушники можуть бути відключені від фінансової системи, що базується на доларі.

Двома найбільшими покупцями російської нафти є Китай та Індія.

