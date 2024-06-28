У Трамп имеет новый "план прекращения войны" в Украине: в Reuters узнали детали 2 документов

План прекращения войны России в Украине в случае победы Трампа на президентских выборах-2024, представили два ключевых советника политика. Об этом пишет западное новостное агентство Reuters .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В сообщении СМИ говорится, что план политика предполагает, что Украина получит большое количество американского оружия только тогда, когда согласится на мирные переговоры.

Любой отказ Кремля от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США, говорит Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке и один из советников Трампа по национальной безопасности.

Другой план, который разработал Келлогол и его коллега Фред Флейцер (вместе они были руководителями аппарата в Совете национальной безопасности президента США во времена, когда Белый дом возглавлял Трамп), предусматривает, что мирные переговоры прекращают огонь на главных линиях боевых действий в украинско-российской войне .

Оба советника представили свою стратегию Дональду Трампу, и тот поддержал ее, сказал Флейц.

По словам представителя бывшего президента Стивена Ченга, пока официальными следует считать только заявления, публично сделанные его боссом или уполномоченными членами его кампании.

"Это предложение ознаменует резкое изменение позиции США в отношении войны и подвергнется сопротивлению со стороны европейских союзников и внутри Республиканской партии Трампа", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дебаты показали, какую стратегию Трамп выберет, чтобы остановить войну России в Украине. Хорошая новость о прениях Байден-Трамп – это то, что внешняя политика стала едва ли не главной темой во время дебатов, считает политолог Сергей Таран.

По его словам, в последние десятилетия претенденты на должность американского президента сосредотачивались, прежде всего, на внутренних вопросах. В этот раз, говорит эксперт, мировые проблемы стали ключевыми. Даже для Трампа, который обещал до сих пор оградить США от мира политической и даже физической стеной.

