У Трампа больше нет козырей: действительно ли он выходит из переговоров по Украине

Ежегодное послание Трампа Конгрессу четко продемонстрировало – внешняя политика отходит на второй план. Бегущее упоминание об Украине – это не выход из переговоров. О Китае и Индии, Трамп даже не упомянул. Дело в том, что на международном поле у Трампа практически нет козырей. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что решение, вынесенное Верховным судом США об отмене тарифов, выбило главный аргумент Трампа в международной политике. В сущности, на апрельские переговоры с Китаем США выходят явно в слабой позиции. Тарифов уже нет, а система, при которой США контролируют ценообразование и логистику мировой нефти, еще не создана и неизвестно будет ли создана.

"Собственно тема тарифов должна стать одним из ключевых столбов избирательной кампании Трампа. Но сейчас Трампу придется на марше менять не только внешнюю стратегию, но и внутреннюю игру. Фронда трех судей Верховного суда, двое из них были назначены Трампом, является лишь вершиной айсберга. Можно с большой долей вероятности говорить о реальной фронде внутри Республиканской партии, которая в определенный момент может перейти из латентного в открытое состояние", – отметил эксперт.

По его словам, в речи Трамп на удивление мало говорил лжи. Фактчекеры преимущественно фиксировали преувеличение и определенные перетягивания на себя достижений предшественника. Но в целом, Трамп четко сконцентрировался на действительно положительной динамике в вопросах безработицы, роста рынков и вообще "улучшение жизни уже сегодня".

"Отсутствие каких-либо акцентов в международнике говорит только о роли внешней политики в предстоящих выборах. Как минимум на этом этапе, международник выглядит как опциональная история в выборах. Это не хорошо и не плохо. Просто такова реальность. Еще раз повторю то, что много раз говорил: Трамп не может выйти из украинских переговоров. С точки зрения политической повестки дня Украина занимает важное место и "потерять" этот вопрос невозможно", – отметил Вадим Денисенко.

Он подытоживает, другое дело, что конфигурация давления на Китай, определенный отрыв России от Китая, создание абсолютного доминирования в обеих Америках, доминирование в нефтяном секторе мира и вопросы "зарабатывания на Европе" после тарифного решения становятся гораздо сложнее, а значит, и подход к нашему вопросу, очевидно, будет видоизменяться. Качели будут продолжаться и дальше.

