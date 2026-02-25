У Трампа больше нет козырей: действительно ли он выходит из переговоров по Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Ежегодное послание Трампа Конгрессу четко продемонстрировало – внешняя политика отходит на второй план. Бегущее упоминание об Украине – это не выход из переговоров. О Китае и Индии, Трамп даже не упомянул. Дело в том, что на международном поле у Трампа практически нет козырей. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт рассказывает, что решение, вынесенное Верховным судом США об отмене тарифов, выбило главный аргумент Трампа в международной политике. В сущности, на апрельские переговоры с Китаем США выходят явно в слабой позиции. Тарифов уже нет, а система, при которой США контролируют ценообразование и логистику мировой нефти, еще не создана и неизвестно будет ли создана.
По его словам, в речи Трамп на удивление мало говорил лжи. Фактчекеры преимущественно фиксировали преувеличение и определенные перетягивания на себя достижений предшественника. Но в целом, Трамп четко сконцентрировался на действительно положительной динамике в вопросах безработицы, роста рынков и вообще "улучшение жизни уже сегодня".
Он подытоживает, другое дело, что конфигурация давления на Китай, определенный отрыв России от Китая, создание абсолютного доминирования в обеих Америках, доминирование в нефтяном секторе мира и вопросы "зарабатывания на Европе" после тарифного решения становятся гораздо сложнее, а значит, и подход к нашему вопросу, очевидно, будет видоизменяться. Качели будут продолжаться и дальше.
