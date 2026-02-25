У Трампа більше немає козирів: чи справді він виходить з переговорів по Україні

Рубрики
Щорічне послання Трампа до Конгресу чітко продемонструвало – зовнішня політика відходить на другий план. Побіжна згадка про Україну – це не вихід з переговорів. Про Китай та Індію, Трамп навіть не згадав. Справа у тому, що на міжнародному полі у Трампа практично немає козирів. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт розповідає, що рішення, яке виніс Верховний суд США про скасування тарифів, вибило головний аргумент Трампа в міжнародній політиці. По суті, на квітневі переговори з Китаєм США виходять явно в слабкій позиції. Тарифів уже нема, а система, при якій США контролюють ціноутворення та логістику світової нафти ще не створена і невідомо чи буде створена.
За його словами, у промові Трамп на диво мало говорив неправди. Фактчекери переважно фіксували перебільшення і певні перетягування на себе здобутків попередника. Але в цілому, Трамп чітко сконцентрувався на справді позитивній динаміці в питаннях безробіття, росту ринків, і, взагалі, "покращення життя вже сьогодні".
Він підсумовує, інша справа, що конфігурація тиску на Китай, певний відрив Росії від Китаю, створення абсолютного домінування в обох Америках, домінування в нафтовому секторі світу та питання "заробляння на Європі" після тарифного рішення стають набагато складнішими, а відтак і підхід до нашого питання, очевидно, буде видозмінюватися. Гойдалки триватимуть і далі.
