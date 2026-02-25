У Трампа більше немає козирів: чи справді він виходить з переговорів по Україні

Щорічне послання Трампа до Конгресу чітко продемонструвало – зовнішня політика відходить на другий план. Побіжна згадка про Україну – це не вихід з переговорів. Про Китай та Індію, Трамп навіть не згадав. Справа у тому, що на міжнародному полі у Трампа практично немає козирів. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, що рішення, яке виніс Верховний суд США про скасування тарифів, вибило головний аргумент Трампа в міжнародній політиці. По суті, на квітневі переговори з Китаєм США виходять явно в слабкій позиції. Тарифів уже нема, а система, при якій США контролюють ціноутворення та логістику світової нафти ще не створена і невідомо чи буде створена.

"Власне тема тарифів мала стати одним із ключових стовпів виборчої кампанії Трампа. Але зараз, Трампу доведеться на марші змінювати не лише зовнішню стратегію, але й внутрішню гру. Фронда трьох суддів Верховного суду, двоє з них були призначені Трампом, є лише вершиною айсберга. Можна з великою долею імовірності вже говорити про реальну фронду всередині Республіканської партії, яка в певний момент може перейти з латентного у відкритий стан", – зазначив експерт.

За його словами, у промові Трамп на диво мало говорив неправди. Фактчекери переважно фіксували перебільшення і певні перетягування на себе здобутків попередника. Але в цілому, Трамп чітко сконцентрувався на справді позитивній динаміці в питаннях безробіття, росту ринків, і, взагалі, "покращення життя вже сьогодні".

"Відсутність якихось акцентів у міжнародці говорить лише про роль зовнішньої політики в майбутніх виборах. Як мінімум на цьому етапі, міжнародка виглядає як опціональна історія в виборах. Це не добре і не погано. Просто така реальність. Ще раз повторю те, що говорив багато разів: Трамп не може вийти з українських переговорів. З точки зору політичного порядку денного Україна займає важливе місце і "загубити" це питання неможливо", – зауважив Вадим Денисенко.

Він підсумовує, інша справа, що конфігурація тиску на Китай, певний відрив Росії від Китаю, створення абсолютного домінування в обох Америках, домінування в нафтовому секторі світу та питання "заробляння на Європі" після тарифного рішення стають набагато складнішими, а відтак і підхід до нашого питання, очевидно, буде видозмінюватися. Гойдалки триватимуть і далі.

