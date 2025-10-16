У Трампа будут большие проблемы: какое решение так и не поддержал Сенат

Сенат США в девятый раз заблокировал принятый Палатой представителей законопроект о временном финансировании федерального правительства, необходимого для завершения правительственного "шатдауна", который затянулся уже более двух недель. По оценкам Министерства финансов, "шатдаун" стоит экономике США 15 миллиардов долларов в день, однако республиканцы и демократы остаются на своих позициях, не демонстрируя никаких признаков компромисса.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Сенат проголосовал 51 против 44 за предложение, которое бы обеспечило финансирование правительства до конца ноября. Для его принятия было необходимо набрать 60 голосов, однако этого не произошло. Предложение, ранее одобренное Палатой представителей, предусматривало так называемое "чистое" финансирование – без политических условий или дополнительных положений.

Демократы продолжают настаивать на том, что в любое соглашение о финансировании должно быть включено решение вопроса о повышенных субсидиях на медицинское обслуживание, срок действия которых истекает. В свою очередь, республиканское руководство заявляет, что готово вести переговоры об этих субсидиях только после того, как правительство возобновит свою работу.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун обвинил демократов в затягивании процесса.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер подчеркнул, что переговоры не дают никаких результатов, а ключевая дата 1 ноября, когда завершится регистрация на получение медицинского страхования.

На фоне политического тупика министр финансов Скотт Бессент оценил экономические убытки от двухнедельного простоя. Он заявил, что закрытие правительства стоит экономике США около 15 миллиардов долларов в день в виде потерянного производства и начинает "подрывать мышцы" американской экономики. Бессент призвал демократов "стать героями" и присоединиться к республиканцам, чтобы положить конец шатдауну.

По словам министра, волна инвестиций в экономику США, в частности в искусственный интеллект, является устойчивой, но закрытие правительства становится все большим препятствием.

"Единственное, что нас здесь тормозит – это шатдаун правительства", – сказал Бессент.

