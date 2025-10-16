У Трампа будуть великі проблеми: яке рішення так і не підтримав Сенат

Сенат США вдев'яте заблокував ухвалений Палатою представників законопроект про тимчасове фінансування федерального уряду, необхідного для завершення урядового "шатдауну", який затягнувся вже понад два тижні. За оцінками Міністерства фінансів, "шатдаун" коштує економіці США 15 мільярдів доларів на день, проте республіканці та демократи залишаються на своїх позиціях, не демонструючи жодних ознак компромісу.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Сенат проголосував 51 проти 44 за пропозицію, яка б забезпечила фінансування уряду до кінця листопада. Для його прийняття необхідно було набрати 60 голосів, проте цього не сталося. Пропозиція, раніше схвалена Палатою представників, передбачала так зване "чисте" фінансування без політичних умов або додаткових положень.

Демократи продовжують наполягати на тому, що до будь-якої угоди про фінансування має бути включено вирішення питання щодо підвищених субсидій на медичне обслуговування, термін дії яких спливає. У свою чергу, республіканське керівництво заявляє, що готове вести переговори про ці субсидії лише після того, як уряд відновить свою роботу.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун звинуватив демократів у затягуванні процесу.

Лідер демократичної меншини Чак Шумер наголосив, що переговори не дають жодних результатів, а ключова дата 1 листопада, коли завершиться реєстрація на отримання медичного страхування.

На тлі політичного глухого кута міністр фінансів Скотт Бессент оцінив економічні збитки від двотижневого простою. Він заявив, що закриття уряду коштує економіці США близько 15 мільярдів доларів на день у вигляді втраченого виробництва та починає "підривати м'язи" американської економіки. Бессент закликав демократів "стати героями" і приєднатися до республіканців, щоб покласти край шатдауну.

За словами міністра, хвиля інвестицій в економіку США, зокрема штучний інтелект, є стійкою, але закриття уряду стає все більшою перешкодою.

"Єдине, що нас тут гальмує, — це шатдаун уряду", — сказав Бессент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп має намір створити "фонд перемоги" для України: на Заході розкрили деталі.



