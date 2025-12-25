У Трампа дали приказ военным в отношении Венесуэлы: что будет делать американская армия

Белый дом поручил американским войскам сосредоточиться на "карантине", то есть фактической блокаде, венесуэльской нефти, по меньшей мере, в течение следующих двух месяцев.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В Трампа приказали сделать ставку именно на экономическое давление на Венесуэлу, сообщает Reuters.

"Хотя военные варианты по-прежнему существуют, основное внимание должно быть уделено прежде всего экономическому давлению путем введения санкций для достижения результата, на который рассчитывает Белый дом", — сказал агентству один из американских чиновников.

Издание отмечает, что подобная позиция может снизить вероятность наземных или прямых военных ударов США по Венесуэле, о возможности которых ранее неоднократно заявлял президент Дональд Трамп.

Собеседник агентства уточнил, что приказ Белого дома предусматривает почти исключительную концентрацию американских военных на блокировании венесуэльского нефтяного экспорта не менее двух месяцев.

"Предпринятые до сих пор усилия оказывали огромное давление на Мадуро, и есть мнение, что до конца января Венесуэла столкнется с экономической катастрофой, если не согласится пойти на существенные уступки США", — сказал чиновник.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты в течение недели перебросили в регион Карибского бассейна значительное количество военной авиации, в том числе самолеты с подразделениями специального назначения и транспортные борта с оборудованием.

По информации американских чиновников и согласно данным открытых систем отслеживания полетов, в понедельник с авиабазы Кэннон в штате Нью-Мексико в Карибский регион было направлено не менее 10 конвертопланов CV-22 Osprey. Эти самолеты с поворотными винтами находятся на вооружении Сил специальных операций США и используются для быстрой переброски личного состава.