У Трампа дали наказ військовим щодо Венесуели: що робитиме американська армія

Білий дім доручив американським військам зосередитися на "карантині", тобто фактичній блокаді, венесуельської нафти щонайменше протягом наступних двох місяців.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У Трампа наказали зробити ставку саме на економічний тиск на Венесуелу, повідомляє Reuters.

"Хоча військові варіанти, як і раніше, існують, основна увага має бути приділена, перш за все, економічному тиску шляхом введення санкцій для досягнення результату, на який розраховує Білий дім", — сказав агентству один з американських чиновників.

Видання наголошує, що така позиція може знизити ймовірність наземних або прямих військових ударів США по Венесуелі, про можливість яких раніше неодноразово заявляв президент Дональд Трамп.

Співрозмовник агентства уточнив, що наказ Білого дому передбачає майже виключну концентрацію американських військових на блокуванні венесуельського нафтового експорту щонайменше на два місяці.

"Зроблені досі зусилля чинили величезний тиск на Мадуро, і є думка, що до кінця січня Венесуела зіткнеться з економічною катастрофою, якщо не погодиться піти на суттєві поступки США", — сказав чиновник.

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати протягом тижня перекинули до регіону Карибського басейну значну кількість військової авіації, зокрема літаки з підрозділами спеціального призначення та транспортні борти з обладнанням.

За інформацією американських посадовців і згідно з даними відкритих систем відстеження польотів, у понеділок з авіабази Кеннон у штаті Нью-Мексико до Карибського регіону було направлено щонайменше 10 конвертопланів CV-22 Osprey. Ці літаки з поворотними гвинтами перебувають на озброєнні Сил спеціальних операцій США та використовуються для швидкого перекидання особового складу.