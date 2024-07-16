У Трампа «фонтанируют идеями» установления мира в Украине: призывают создать автономные зоны

От сторонников Дональда Трампа подошла очередная идея, как добиться установления мира в Украине. Теперь отличился помощник кандидата в президенты Дональда Трампа Ричард Гренелл. В частности, как пишет Bloomberg, он предложил создать на территории Украины автономные зоны.

Ричард Гренелл

По его мнению, реализация этой инициативы поможет Киеву добиться мира. По его мнению, таким образом Украина якобы сможет сохранить свою территориальную целостность, просто ее регионы получат новый статус.

"Автономные области могут означать многое для многих людей, нужно проработать эти детали", — добавил Гренелл.

Помощник Трампа высказался также и о возможном принятии Украины в состав НАТО. По мнению Гренелла, Североатлантическому альянсу не стоит принимать соответствующее решение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее два ключевых советника Дональда Трампа представили ему два плана прекращения войны России против Украины. Первый план предполагает, что Украина получит большое количество американского оружия только тогда, когда согласится на мирные переговоры с террористической Россией. Любой отказ Кремля от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США. Другой план предусматривает, что мирные переговоры прекращают огонь на главных линиях боевых действий в украинско-российской войне.

Сам же Трамп неоднократно заявлял, что он способен положить конец войны в Украине в течение 24 часов. Также он говорил, что прекратит войну в Украине еще до того времени, как зайдет в Белый дом. Правда, он никогда не уточнял, как именно он намерен остановить войну в Украине. Правда, эксперты предполагают, что речь идет о том, что Трамп поддерживает так называемый корейский сценарий для Украины, когда война будет заморожена по линии фронта.





