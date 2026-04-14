Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал результаты выборов в Венгрии, на которых потерпел поражение действующий премьер-министр Виктор Орбан, а также объяснил позицию Вашингтона по его поддержке.

В комментарии Fox News Венс отметил, что политика администрации Дональда Трампа была направлена на поддержку Орбана из-за его жесткой позиции по европейской бюрократии и защите американских экономических интересов. По словам вице-президента, венгерский лидер неоднократно выступал на стороне США в конфликтах с европейскими регуляторами.

Вэнс подчеркнул, что иногда именно Орбан оставался единственным политиком в Европе, открыто защищавшим американские компании, когда они сталкивались с давлением со стороны наднациональных структур. Именно это, по его словам, явилось одной из причин активной поддержки Будапешта со стороны Вашингтона.

Вице-президент также подчеркнул, что его визит в столицу Венгрии был продиктован не ожиданием победы Орбана, а убеждением в правильности политического сотрудничества. США, по его словам, стремились поддержать партнера, на протяжении многих лет остававшегося союзником Вашингтона в Европе.

В то же время Венс назвал Орбана "прекрасным человеком" и отметил, что за время его правления Венгрия претерпела значительные трансформации в течение 16 лет. Он признал, что результат выборов стал для него разочарованием, однако подчеркнул, что США готовы сотрудничать и с новым руководством страны, в частности с Петером Мадьяром.

Ранее Венс посещал Будапешт, где также озвучивал жесткие заявления по поводу политических процессов и обвинял Украину в попытках влияния на избирательные процессы в США и Венгрии. В свою очередь, Дональд Трамп неоднократно выражал поддержку Орбану, рассматривая его как важного партнера в Европе.

Несмотря на это, поражение Орбана стало серьезным политическим ударом для его союзников в Вашингтоне, лишившихся одного из ключевых партнеров в Центральной Европе.

Ранее "Комментарии" писали, что Китай выразил обеспокоенность блокадой Ормузского пролива, подчеркнув, что такой шаг противоречит интересам международного сообщества. Министр иностранных дел Китая, Ван I, встретился в Пекине с Халдуном Халифи аль-Мубараком, специальным посланником Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и отметил важность дипломатических усилий для сохранения стабильности в регионе.