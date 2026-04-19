У Трампа началась истерика после сбитого истребителя F-15E США в Иране: чего испугался

Издание The Wall Street Journal сообщило о первой реакции президента США Дональда Трампа на сбивание американского истребителя F-15E в Иране. По данным издания, инцидент вызвал резкую эмоциональную реакцию в Белом доме и напряженность в американском военно-политическом руководстве.

Президент США Дональд Трамп.

По информации WSJ, Трамп в Белом доме узнал, что во время операции над Ираном был потерян истребитель-бомбардировщик F-15E, а двое пилотов пропали без вести.

"В почти пустом Западном крыле Белого дома президент узнал, что американский самолет был сбит в Иране. Трамп несколько часов кричал на своих помощников", — говорится в материале издания.

По словам очевидцев, президент неоднократно повторял, что "европейцы не помогают" и требовал немедленных действий по спасению экипажа.

Как отмечает WSJ, у Трампа возникали параллели с кризисом с заложниками в Иране в 1979 году, когда в Тегеране было захвачено посольство США и удерживались десятки американцев. По данным источников именно этот исторический эпизод влиял на его решение и эмоциональную реакцию.

Президент требовал немедленной поисково-спасательной операции, в то время как военные настаивали на необходимости осторожного планирования. Помощники получали обновление почти ежеминутно, но, как пишет WSJ, не всегда передавали их президенту, опасаясь импульсивных решений Трампа. В конце концов, американские военные начали спасательную миссию. Один из членов экипажа был найден почти сразу, а второго удалось спасти позже. Официальные сообщения о завершении сделки Трамп сделал в ночь на 5 апреля.

Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что операция по спасению пилотов обернулась для США и Израиля беспрецедентными потерями авиатехники. В общей сложности было потеряно 11 летательных аппаратов.

