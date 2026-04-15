В Ірані запропонували вбити Трампа: говорять про "ретельно сплановану" помсту

Головний редактор консервативного видання Kayhan Хосейн Шаріатмадарі закликав до "фізичного усунення" президента США Дональда Трампа. Іранський медійник вважає, що таким чином, американці позбудуться ганьби створеної Трампом.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Хосейн Шаріатмадарі у своїй статті поставив риторичне питання, чому самі американці не "позбавляться" від свого лідера.

"Чому б вам не усунути Трампа та фізично не ліквідувати його, щоб позбутися цієї ганьби?", — запитав Шаріатмадарі.

Редактор Kayhan продовжив свій текст питанням вказуючи, що через почату війну проти Ірану, США нібито виконують бажання Ізраїлю.

"Ви громадяни Сполучених Штатів чи раби Ізраїлю?", — йдеться в статті.

Це не перші погрози з Ірану щодо можливості вбити Трампа. Раніше заступник спікера парламенту Алі Нікзад заявив, що через почату війну на Близькому Сході відповідь буде "ретельно спланованою" і вороги Ірану "заплатять високу ціну".

"Ця помста буде здійснена у відповідний час і в належному місці, з ретельним плануванням", — сказав Нікзад погрожуючи президенту США.

Дональд Трамп раніше також заявляв, що іранські структури нібито вже намагалися двічі організувати замах на нього. Однак, за його словами, він убив Хаменеї першим.

