У Трампа почалася істерика після збитого винищувача F-15E США в Ірані: чого злякався

Видання The Wall Street Journal повідомило про першу реакцію президента США Дональда Трампа на збиття американського винищувача F-15E в Ірані. За даними видання, інцидент викликав різку емоційну реакцію в Білому домі та напруження в американському військово-політичному керівництві.

За інформацією WSJ, Трамп у Білому домі дізнався, що під час операції над Іраном було втрачено винищувач-бомбардувальник F-15E, а двоє пілотів зникли безвісти.

"У майже порожньому Західному крилі Білого дому, президент дізнався, що американський літак був збитий в Ірані. Трамп кілька годин кричав на своїх помічників", — йдеться у матеріалі видання.

За словами очевидців, президент неодноразово повторював, що "європейці не допомагають", і вимагав негайних дій для порятунку екіпажу.

Як зазначає WSJ, у Трампа виникали паралелі з кризою із заручниками в Ірані 1979 року, коли в Тегерані було захоплено посольство США та утримувалися десятки американців. За даними джерел, саме цей історичний епізод впливав на його рішення та емоційну реакцію.

Президент вимагав негайної пошуково-рятувальної операції, тоді як військові наполягали на необхідності обережного планування. Помічники отримували оновлення майже щохвилини, але, як пише WSJ, не завжди передавали їх президенту побоюючись імпульсивних рішень Трампа. Врешті американські військові розпочали рятувальну місію. Один із членів екіпажу був знайдений майже одразу, а другого вдалося врятувати пізніше. Офіційні повідомлення про завершення операції Трамп зробив у ніч на 5 квітня.

Військове видання Military Watch Magazine повідомило, що операція з порятунку пілотів обернулася для США та Ізраїлю безпрецедентними втратами авіатехніки. Загалом було втрачено 11 літальних апаратів.

