У Трампа намекнули, что долго затягивать мирные переговоры РФ не стоит: чем пригрозили

Введение новых американских санкций против России будет зависеть от результатов переговоров, направленных на прекращение войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на заявление Бессента во время слушаний в банковском комитете Сената Министр финансов США.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

"Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры", – отметил министр, отвечая на вопрос о возможности усиления давления на российский танкерный флот.

Бессент акцентировал, что санкции администрации Дональда Трампа против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" уже продемонстрировали свою эффективность. По его словам, именно эти меры помогли заставить РФ сесть за стол переговоров.

Глава Минфина также подтвердил свое участие во встрече с российскими представителями, которая состоялась 31 января в Майами. В переговорах также участвовали спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

На вопрос, какую роль играл Кушнер в переговорах по России, Бессент ответил, что, по его мнению, он действовал как специальный посланник и посредник.

Во время мирных переговоров в Абу-Даби Россия ужесточила свои требования по поводу будущего статуса Донбасса. Кремль добивается не только фактического контроля над регионом, но и его официального признания российской территории. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на "западный источник".

В ходе переговоров стороны обсуждают экономические аспекты, территориальные вопросы и механизм прекращения огня. Российская сторона настаивает на том, чтобы международное сообщество признало его контроль над оккупированным Донбассом. Источники подчеркивают, что для Москвы этот вопрос "крайне важен", однако не уточняется, имеется ли в виду признание только участниками переговоров, или более широкое международное одобрение.



