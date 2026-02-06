У Трампа натякнули, що довго затягувати мирні переговори РФ не варто: чим пригрозили

Введення нових американських санкцій проти Росії залежатиме від результатів переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву Бессента під час слухань у банківському комітеті Сенату Міністр фінансів США.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

"Я візьму це до уваги. Ми подивимося, куди приведуть мирні переговори", — зазначив міністр, відповідаючи на питання щодо можливості посилення тиску на російський танкерний флот.

Бессент наголосив, що санкції адміністрації Дональда Трампа проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл" вже продемонстрували свою ефективність. За його словами, саме ці заходи допомогли змусити РФ сісти за стіл переговорів.

Глава Мінфіну також підтвердив свою участь у зустрічі з російськими представниками, яка відбулася 31 січня у Майамі. У переговорах також брали участь спецпосланець американського президента Стів Уіткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

На питання, яку роль грав Кушнер у переговорах щодо Росії, Бессент відповів, що, на його думку, він діяв як спеціальний посланець та посередник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час мирних переговорів в Абу-Дабі Росія посилила свої вимоги щодо майбутнього статусу Донбасу. Кремль домагається як фактичного контролю над регіоном, а й його офіційного визнання російської території. Про це повідомляє російське агентство ТАРС із посиланням на "західне джерело".

У ході переговорів сторони обговорюють економічні аспекти, територіальні питання та механізм припинення вогню. Російська сторона наполягає на тому, щоб міжнародне співтовариство визнало його контроль над окупованим Донбасом. Джерела підкреслюють, що для Москви це питання "вкрай важливе", проте не уточнюється, чи мають на увазі визнання лише учасники переговорів, чи ширше міжнародне схвалення.



