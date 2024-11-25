У Трампа намекнули, что тесно работают с администрацией Байдена по вопросам нацбезопасности

Будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что переходная команда новоизбранного президента тесно сотрудничает с администрацией президента Джо Байдена по важным вопросам национальной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом конгрессмен-республиканец заявил в интервью Fox News Sunday.

Майк Уолтц. Фото: из открытых источников

Комментируя решение администрации Байдена позволить бить ATACMS вглубь России, Уолтц сказал, что он говорил и встречался с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы убедиться, что нынешний Белый дом и переходная команда Трампа работают заодно.

"Наши противники, которые думают, что это время возможностей, что они могут настроить одну администрацию против другой, ошибаются", – сказал Уолтц.

"Мы работаем в тесной связи. Мы одна команда с Соединенными Штатами в этом переходном периоде", – добавил он.

В этом же интервью Майк Уолтц назвал войну России против Украины "мясорубкой" и сравнил ее с окопной Первой мировой.

"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", – сказал Уолтц.

Политик отметил, что Дональд Трамп "невероятно обеспокоен" конфликтом. "Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, (и тем) как нам восстановить сдерживание, и как нам установить мир", – сказал он, добавив, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль.

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