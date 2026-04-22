У Трампа справжня істерика: чого президент США страшенно боїться через війну в Ірані

У Дональда Трампа була справжня істерика, коли він дізнався, що над Іраном збили американський літак, і два пілоти можуть потрапити до рук ворога. Виявляється, він страшенно боїться опинитися в положенні Джиммі Картера, який не знав, як витягти американських заручників з Ірану, і наробив купу помилок, намагаючись вирішити цю проблему. Про це розповів політичний оглядач, журналіст Іван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначає, Трампа настільки "розковбасило" від такої перспективи, що його навіть довелося видалити з президентської кімнати ухвалення рішень у Білому домі, бо він там на всіх кричав і заважав працювати.

"Приймаючи все це до уваги, я думаю, що Трамп не поновлюватиме повітряну війну через ризик знову опинитися в такій ситуації. Ще більш малоймовірним зараз є наземне вторгнення, де ще вищий шанс захоплення полонених", – зазначив Іван Яковина.

На його думку, іранці, швидше за все, це розуміють і користуватимуться страхом Трампа, домагаючись від нього всього того, що їм потрібне. І у фіналі таки викрутять йому руки, змусять підписати договір, який фактично буде капітуляцією США.

За даними видання, інцидент став частиною ширшої стратегії Вашингтона, спрямованої на обмеження економічних можливостей Ірану, зокрема у сфері експорту нафти. Захоплення судна поза традиційним регіоном напруги – Близького Сходу – демонструє готовність США діяти більш рішуче та масштабно.




