У Трампа назвали Путина военным преступником: детали

Министр финансов США Скотт Бессент не стал отрицать тот факт, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником. Вместе с тем американский чиновник не считает это преградой в ведении переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Минфина США сделал во время выступления перед Конгрессом.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Так, во время мероприятия Бессенту задали прямой вопрос, считает ли он главу Кремля военным преступником.

Во время выступления в зале Конгресса американский министр дал на это утвердительный ответ, сказав: "Да".

В то же время на следующий вопрос, будет ли он вести переговоры в таком случае, Бессент озвучил мнение, что "такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами".

"Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны", — отметил глава Минфина США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заявил, что "пора принимать решение" для украинского урегулирования. Такое заявление он сделал, комментируя слова Вэнса о том, что РФ слишком много хочет.

Журналистка рассказала о словах Венса: " Россия просила слишком много, чтобы закончить войну. Учитывая это, уверены ли вы до сих пор, что…" В ответ президент США Дональд Трамп спросил, когда он (вицепрезидент Джей Ди Венс – ред.) об этом сказал? Журналистка сообщила, что сегодня утром.

"Что же, возможно, вы правы. Он может знать некоторые вещи, потому что я занимался этим и некоторыми другими вопросами. Но мы приближаемся к точке, когда придется принимать определенные решения. Мне это не нравится", — заявил Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп подбросил Путину еще одно предложение, чтобы тот согласился завершить войну.



