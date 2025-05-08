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У Трампа назвали Путина военным преступником: детали

Глава Минфина США согласился с тем, что Путин является военным преступником

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

Министр финансов США Скотт Бессент не стал отрицать тот факт, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником. Вместе с тем американский чиновник не считает это преградой в ведении переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Минфина США сделал во время выступления перед Конгрессом.

У Трампа назвали Путина военным преступником: детали

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Так, во время мероприятия Бессенту задали прямой вопрос, считает ли он главу Кремля военным преступником.

Во время выступления в зале Конгресса американский министр дал на это утвердительный ответ, сказав: "Да".

В то же время на следующий вопрос, будет ли он вести переговоры в таком случае, Бессент озвучил мнение, что "такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами".

"Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны", — отметил глава Минфина США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заявил, что "пора принимать решение" для украинского урегулирования. Такое заявление он сделал, комментируя слова Вэнса о том, что РФ слишком много хочет.

Журналистка рассказала о словах Венса: " Россия просила слишком много, чтобы закончить войну. Учитывая это, уверены ли вы до сих пор, что…" В ответ президент США Дональд Трамп спросил, когда он (вицепрезидент Джей Ди Венс – ред.) об этом сказал? Журналистка сообщила, что сегодня утром.

"Что же, возможно, вы правы. Он может знать некоторые вещи, потому что я занимался этим и некоторыми другими вопросами. Но мы приближаемся к точке, когда придется принимать определенные решения. Мне это не нравится", — заявил Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп подбросил Путину еще одно предложение, чтобы тот согласился завершить войну.




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