У Трампа назвали вероятного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года

Госсекретарь США Марко Рубио считает вице-президента Джей Ди Венса главным претендентом на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года и заявляет о готовности поддержать его в случае баллотирования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Кроме того, как пишут журналисты, Рубио заявил о готовности поддержать Вэнса, если тот решит баллотироваться.

"Марко четко дал понять, что Джей Ди станет кандидатом от Республиканской партии, если он этого захочет. Он сделает все, что в его силах, чтобы поддержать вице-президента в этих усилиях", – сказал близкий к Рубио источник.

В публикации говорится, что частные комментарии Рубио являются ярким примером того, как некоторые республиканцы уже готовятся к борьбе за преемственность после Дональда Трампа, хотя с начала его второго президентского срока прошел всего год.

Журналисты отмечают, Трамп неоднократно называл Вэнса и Рубио своими двумя наиболее вероятными преемниками. Оба они настаивают, что являются хорошими друзьями и между ними нет соперничества.

"Никто не ожидает, что Марко уйдет в отставку из правительства и начнет критиковать действующего вице-президента", – сказал другой собеседник.

Третий человек, близкий к Белому дому, намекнул, что в команде Трампа в 2028 году произойдет рокировка. Джей Ди Вэнс может быть избран президентом будет, а Рубио может в таком случае занять пост вице-президента.

Согласно опросу Politico, Вэнс является главным фаворитом среди тех, кто голосовал за Трампа в 2024 году. 35% респондентов заявили, что он является человеком, которого они больше всего хотели бы видеть кандидатом в президенты в 2028 году. Зато только 2% назвали Рубио. Еще 60% заявили, что не знают, кого они хотели бы видеть кандидатом в 2028 году, или не хотели бы никого, а 28% назвали Трампа.

