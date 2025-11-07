Трамп назвав ймовірного кандидата від республіканців на виборах 2028 року

Держсекретар США Марко Рубіо вважає віце-президента Джей Ді Венса головним претендентом на висування від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року та заявляє про готовність підтримати його у разі балотування. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Politico".

Крім того, як пишуть журналісти, Рубіо заявив про готовність підтримати Венса, якщо той вирішить балотуватись.

"Марко чітко дав зрозуміти, що Джей Ді стане кандидатом від Республіканської партії, якщо він цього захоче. Він зробить усе, що в його силах, щоб підтримати віце-президента у цих зусиллях", — сказав близький до Рубіо джерело.

У публікації йдеться про те, що приватні коментарі Рубіо є яскравим прикладом того, як деякі республіканці вже готуються до боротьби за наступність після Дональда Трампа, хоча з початку його другого президентського терміну пройшов лише рік.

Журналісти зазначають, що Трамп неодноразово називав Венса і Рубіо своїми двома найбільш ймовірними наступниками. Обидва вони наполягають, що є добрими друзями і між ними немає суперництва.

"Ніхто не очікує, що Марко піде у відставку з уряду і почне критикувати чинного віце-президента", – сказав інший співрозмовник.

Третя людина, близька до Білого дому, натякнула, що в команді Трампа у 2028 році відбудеться рокіровка. Джей Ді Венс може бути обраний президентом, а Рубіо може в такому разі обійняти посаду віце-президента.

Згідно з опитуванням Politico, Венс є головним фаворитом серед тих, хто голосував за Трампа в 2024 році. 35% респондентів заявили, що він є людиною, яку вони найбільше хотіли б бачити кандидатом у президенти у 2028 році. Натомість лише 2% назвали Рубіо. Ще 60% заявили, що не знають, кого вони хотіли б бачити кандидатом у 2028 році або не хотіли б нікого, а 28% назвали Трампа.

