Трамп назвав ймовірного кандидата від республіканців на виборах 2028 року

Кравцев Сергей
Держсекретар США Марко Рубіо вважає віце-президента Джей Ді Венса головним претендентом на висування від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року та заявляє про готовність підтримати його у разі балотування. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Politico".
Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел
Крім того, як пишуть журналісти, Рубіо заявив про готовність підтримати Венса, якщо той вирішить балотуватись.
У публікації йдеться про те, що приватні коментарі Рубіо є яскравим прикладом того, як деякі республіканці вже готуються до боротьби за наступність після Дональда Трампа, хоча з початку його другого президентського терміну пройшов лише рік.
Журналісти зазначають, що Трамп неодноразово називав Венса і Рубіо своїми двома найбільш ймовірними наступниками. Обидва вони наполягають, що є добрими друзями і між ними немає суперництва.
Третя людина, близька до Білого дому, натякнула, що в команді Трампа у 2028 році відбудеться рокіровка. Джей Ді Венс може бути обраний президентом, а Рубіо може в такому разі обійняти посаду віце-президента.
Згідно з опитуванням Politico, Венс є головним фаворитом серед тих, хто голосував за Трампа в 2024 році. 35% респондентів заявили, що він є людиною, яку вони найбільше хотіли б бачити кандидатом у президенти у 2028 році. Натомість лише 2% назвали Рубіо. Ще 60% заявили, що не знають, кого вони хотіли б бачити кандидатом у 2028 році або не хотіли б нікого, а 28% назвали Трампа.
