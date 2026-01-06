Трамп не готовий до компромісів: який регіон має увійти до складу США

Заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер заявив, що Вашингтон розглядає Гренландію як ключовий елемент американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він відмовився прямо виключати можливість силового сценарію щодо острова. Про це Міллер повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN.

Стівен Міллер. Фото: з відкритих джерел

За його словами, позиція Білого дому щодо Гренландії є офіційною та незмінною вже не перший рік. Чиновник наголосив, що президент США неодноразово і чітко заявляв: Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів задля забезпечення спільної безпеки.

"Президент протягом місяців ясно говорив: Сполучені Штати мають бути нацією, до складу якої входить Гренландія як елемент нашого спільного безпекового апарату. Це офіційна позиція нинішньої адміністрації та ще адміністрації Трампа раніше", — зазначив Міллер.

В ході інтерв'ю ведучий Джейк Таппер кілька разів намагався отримати від представника Білого дому пряму відповідь на запитання, чи Вашингтон виключає можливість військового захоплення острова. Однак Міллер ухилився від однозначного коментаря і натомість поставив під сумнів законність суверенітету Данії над Гренландією.

Він заявив, що залишається відкритим питання, на якій підставі Копенгаген контролює острів і чому Гренландія досі вважається колонією Данії. На думку Міллера, для захисту Арктичного регіону, інтересів НАТО та всього Альянсу Гренландія має бути під контролем США.

"Сполучені Штати – наддержава, і за президента Трампа ми поводитимемося як наддержава", — резюмував він.

