У Трампа не хотят ждать до ноября: какой ультиматум вставили, в случае снятия Байдена с выборов

Кандидат Дональда Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов у Трампа планируют требовать его досрочной отставки. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Джей Ди Вэнс сделал у себя в соцсети Х.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Джей Ди Вэнс на фоне слухов о том, что президент США Джо Байден может отказаться от участия в выборах под нарастающим давлением однопартийцев, заявил, что из тех же соображений следует ставить вопрос о способности Джо Байдена дальше выполнять обязанности президента.

"Если когнитивные функции Джо Байдена не позволяют ему баллотироваться для переизбрания, тогда они явно не позволяют ему и оставаться Верховным Главнокомандующим. Как может кто-то из демократов, которые подталкивают его к снятию с выборов, искренне утверждать, что он должен дальше оставаться президентом?", – заявил Ди Вэнс.

Как известно, в последние дни американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Байден под давлением однопартийцев якобы начинает склоняться к тому, чтобы снять свою кандидатуру, а в команде, занимающейся его кампанией, уже планируют действия в случае его решения сняться с выборов.

Читайте также на портале "Комментарии" — союзники вице-президента Камалы Харрис начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки на случай снятия президента Джо Байдена из гонки в 2024 году. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Источники издания отмечают, что одна из донорских советников Демократической партии начала сбор пожертвований от женщин-доноров в поддержку Харрис. А одна из женских политических организаций начала общаться со своей донорской базой, чтобы обеспечить начальную волну взносов на потенциальную кампанию кандидата.

Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ сообщили, что Байден оценивает шансы Харрис на его пост.



