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У Трампа нет денег на залог. К кому он обратится за помощью

Бывший президент США Дональд Трамп находится в финансовой ловушке, у него нет 450 млн долларов, чтобы оплатить залог. По мнению политолога Виктора Небоженко, помочь Трампу с деньгами может российский диктатор Путин

сегодня, 14:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Адвокаты Дональда Трампа говорят, что он не сможет внести залог, покрывающий судебное решение по гражданскому делу о регулярном мошенничестве Трампа и его родственников на сумму 450 млн долларов.

У Трампа нет денег на залог. К кому он обратится за помощью

Дональд Трамп

По словам политолога Виктора Небоженко, если Трамп уверен в своей победе на президентских выборах, то самые богатые люди США с удовольствием заплатят за него. Но, добавляет политолог, это не происходит, ведь Трамп д сих пор не может найти деньги и ему, вероятно, придется продавать свое недвижимое имущество.

"Экономическая и политическая элита США не только не верит в его успех на выборах, но и не уверена, что после 2024 года Трамп отдаст свои долги",
— отметил политолог в Фейсбуке.

По его мнению, Трампу придется "сделать звонок" другу – российскому диктатору Владимиру Путину, который тоже уже не уверен ни в успехе Трампа на выборах, ни в его лояльности или искренности.

"Путину придется раскошелится и помочь Трампу внести залог — 450 млн долларов. Что не сделаешь, чтобы тебя признали вечным президентом России",
— считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывшему президенту США Дональду Трампу грозит конфискация его имущества, так как он не в состоянии внести залог в размере 464 миллиона долларов. Этот штраф ему назначен по решению суда из-за мошенничества, совершенного его компанией Trump Organization.

Адвокаты Трампа считают наложенный штраф и требование внести залог "крайне непропорциональными" и обращаются с просьбой разрешить уменьшить сумму залога. В случае отказа суда от изменения условий или продления срока, Трампу придется начать выплачивать штраф с 25 марта.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DgdwXbnYsg3QNHZzeLRT9AeS1xVY1SnTbGHLPtydjX2mPcbt7MBe89a7XLLqnrjel&id=100009010040969
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