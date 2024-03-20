У Трампа нет денег на залог. К кому он обратится за помощью

Адвокаты Дональда Трампа говорят, что он не сможет внести залог, покрывающий судебное решение по гражданскому делу о регулярном мошенничестве Трампа и его родственников на сумму 450 млн долларов.

Дональд Трамп

По словам политолога Виктора Небоженко, если Трамп уверен в своей победе на президентских выборах, то самые богатые люди США с удовольствием заплатят за него. Но, добавляет политолог, это не происходит, ведь Трамп д сих пор не может найти деньги и ему, вероятно, придется продавать свое недвижимое имущество.

"Экономическая и политическая элита США не только не верит в его успех на выборах, но и не уверена, что после 2024 года Трамп отдаст свои долги", — отметил политолог в Фейсбуке.

По его мнению, Трампу придется "сделать звонок" другу – российскому диктатору Владимиру Путину, который тоже уже не уверен ни в успехе Трампа на выборах, ни в его лояльности или искренности.

"Путину придется раскошелится и помочь Трампу внести залог — 450 млн долларов. Что не сделаешь, чтобы тебя признали вечным президентом России", — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывшему президенту США Дональду Трампу грозит конфискация его имущества, так как он не в состоянии внести залог в размере 464 миллиона долларов. Этот штраф ему назначен по решению суда из-за мошенничества, совершенного его компанией Trump Organization.

Адвокаты Трампа считают наложенный штраф и требование внести залог "крайне непропорциональными" и обращаются с просьбой разрешить уменьшить сумму залога. В случае отказа суда от изменения условий или продления срока, Трампу придется начать выплачивать штраф с 25 марта.



