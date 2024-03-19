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Трамп попал в финансовую ловушку: что угрожает кандидату в президенты США

Дональд Трамп не имеет достаточно денег, чтобы оплатить залог по решению суда Нью-Йорка. Кандидату в президенты США грозит конфискация имущества.

сегодня, 08:20
Автор:
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Slava Kot
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Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит конфискация имущества, поскольку он не может внести залог в размере 464 миллионов долларов. Такой штраф Трамп должен заплатить по решению суда из-за мошенничества с его компанией Trump Organization.

Трамп попал в финансовую ловушку: что угрожает кандидату в президенты США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В феврале суд Нью-Йорка приговорил Trump Organization к штрафу в размере 464 миллиона долларов за многолетнее завышение стоимости активов компании. Целью таких действий компании были манипуляции для получения кредитов в финансовых учреждениях. Трамп попросил приостановить исполнение приговора для рассмотрения апелляции, но для этого он должен внести залог на полную сумму приговора до следующей недели.

Адвокаты Трампа признали, что обеспечить такую защиту "практически невозможно". Все страховые компании, в которые они обратились, отказали Трампу. Страховые компании не хотят брать недвижимость под залог, а требуют наличные.

В заявлении адвокатов Трампа говорится: "Хотя Trump Organization имеет сильную ликвидную позицию, у нее нет 1 миллиарда долларов наличными". Адвокаты Трампа оценивают приговор и освобождение под залог как "крайне непропорциональные" и подают ходатайство о разрешении внести более низкий залог.

Если суд не согласится на эти изменения или не продлит срок, Трампу придется выплачивать штраф с 25 марта. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что готова начать конфискацию активов Трампа, если у бывшего президента закончатся наличные деньги.

В марте Дональд Трамп уже вносил залог в размере 91,6 млн долларов по другому делу, которое касается о клевете журналистки. Трамп оспаривает решение, где он унижал журналистку, отрицая факт сексуального насилия над ней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп саркастически похвалил Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали о неоднозначном заявлении Трампа, в котором он пригрозил кровью, если проиграет выборы в США.



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