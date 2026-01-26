У Трампа обвинили Европу в финансировании войны против Украины: детали

Европейцы сами финансируют войну против себя и украинцев, покупая российскую нефть через Индию. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

"США пошли на гораздо большие жертвы, чем европейцы. Мы ввели 25-процентные пошлины на Индию за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией", – рассказал министр.

По его словам, российская нефть поступает в Индию, после чего оттуда ее вывозят и продают европейцам.

При этом издание Reuters сообщило, что Индия и ЕС намерены подписать пакт о свободной торговле, который называют "матерью всех соглашений".

Документ направлен на расширение двусторонней торговли и увеличение индийского экспорта различных товаров, в том числе текстиль и ювелирные изделия, на которые с конца августа введены 50-процентные тарифы США.

Агентство пишет, что правительство Нарендры Моди планирует снизить тарифы на импортируемые из Европы автомобили со 110% до 40%. Со временем эти пошлины снизят до 10%, что облегчит доступ к рынку Индии ключевых европейских автопроизводителей, в частности, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Ожидается, что соглашение между ЕС и Индией создаст одну из крупнейших зон свободной торговли с населением около 2 млрд. человек и большой долей мирового ВВП.

