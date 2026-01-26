logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа обвинили Европу в финансировании войны против Украины: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа обвинили Европу в финансировании войны против Украины: детали

В Белом доме упрекнули Европу в том, что США пошли на гораздо большие жертвы, чем европейцы, усилив давление против Индии.

26 января 2026, 12:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейцы сами финансируют войну против себя и украинцев, покупая российскую нефть через Индию. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент.

У Трампа обвинили Европу в финансировании войны против Украины: детали

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

"США пошли на гораздо большие жертвы, чем европейцы. Мы ввели 25-процентные пошлины на Индию за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией", – рассказал министр.

По его словам, российская нефть поступает в Индию, после чего оттуда ее вывозят и продают европейцам.

При этом издание Reuters сообщило, что Индия и ЕС намерены подписать пакт о свободной торговле, который называют "матерью всех соглашений".

Документ направлен на расширение двусторонней торговли и увеличение индийского экспорта различных товаров, в том числе текстиль и ювелирные изделия, на которые с конца августа введены 50-процентные тарифы США.

Агентство пишет, что правительство Нарендры Моди планирует снизить тарифы на импортируемые из Европы автомобили со 110% до 40%. Со временем эти пошлины снизят до 10%, что облегчит доступ к рынку Индии ключевых европейских автопроизводителей, в частности, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Ожидается, что соглашение между ЕС и Индией создаст одну из крупнейших зон свободной торговли с населением около 2 млрд. человек и большой долей мирового ВВП.

Читайте на портале "Комментарии" — внешняя политика США с начала второго президентского срока Дональда Трампа все чаще формируется в узком кругу и сопровождается резкими разворотами. Как отмечает Reuters, ключевые решения по международным вопросам нередко принимаются без участия чиновников, отвечающих за национальную безопасность, а курс Вашингтона определяется лично Трампом и небольшой группой его ближайших советников.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости