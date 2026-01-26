У Трампа звинуватили Європу у фінансуванні війни проти України: деталі

Європейці самі фінансують війну проти самих себе та українців, купуючи російську нафту через Індію. Таку думку висловив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

"США пішли на набагато більші жертви, ніж європейці. Ми ввели 25-відсоткові мита на Індію за купівлю російської нафти. Вгадайте, що сталося минулого тижня? Європейці підписали торговельну угоду з Індією", — розповів міністр.

За його словами, російська нафта надходить до Індії, після чого її звідти вивозять і продають європейцям.

При цьому видання "Reuters" повідомило, що Індія та ЄС мають намір підписати пакт про вільну торгівлю, який називають "матір'ю всіх угод".

Документ спрямований на розширення двосторонньої торгівлі та збільшення індійського експорту різних товарів, серед яких текстиль та ювелірні вироби, на які з кінця серпня введено 50-відсоткові тарифи США.

Агентство пише, що уряд Нарендри Моді планує знизити тарифи на автомобілі, імпортовані з Європи, зі 110% до 40%. З часом ці мита зменшать до 10%, що полегшить доступ до ринку Індії ключових європейських автовиробників, зокрема, Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW.

Очікується, що угода між ЄС та Індією створить один із найбільших зон вільної торгівлі із населенням близько 2 млрд осіб та великою часткою світового ВВП.

