У Трампа осталось 3-4 месяца, чтобы помочь урегулировать войну в Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что сильно разочарован российским диктатором Путиным. Вот только от того, что Трамп за последние месяцы где-то десяток раз уже публично говорил, как он "разочарован" хозяином Кремля, ситуация с войной кардинально не меняется. Если не считать кардинальными переменами троллинг русскими дронами и штурмовиками воздушного пространства Польши и стран Скандинавии и Балтии. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что настроение слов Трампа указывает, что он так и не оставил мысли о "хорошей договоренности" с Путиным. Это вкладывается в его представление о мире и распределении сил в нем, а вот жесткие удары по России, ее экономике – не укладываются, поэтому Трамп с ними всячески тянет.

"При этом у нас есть люфт где-то с 3-4 месяца до момента, как Трамп полностью погрузится во внутреннюю политику и проблемы выборов в Конгресс. Вот как раз получит, возможно, в декабре нобелевку мира – и все, закрывает внешние темы, которые не смогли решиться до конца 2025 года. А если республиканцы проиграют демократам выборы, то Трамп вообще передислоцируется на постоянно в Майами играть в гольф до конца каденции", – отметил политолог.

Подытоживая Алексей Голобуцкий отметил, что все, что мы можем получить от Дональда Трампа, мы должны выжимать до конца года, но и Владимир Путин тоже.

