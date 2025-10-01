У Трампа залишилося 3-4 місяці, щоб допомогти врегулювати війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що сильно розчарований російським диктатором Путіним. От тільки від того, що Трамп за останні місяці десь із десяток разів вже публічно казав, як він "розчарований" господарем Кремля, ситуація з війною кардинально не міняється. Якщо не вважати кардинальними змінами тролінг російськими дронами і штурмовиками повітряного простору Польщі і країн Скандинавії та Балтії. Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт говорить, що настрій слів Трампа вказує, що він так і не полишив думки про "хорошу домовленість" з Путіним. Це вкладається в його уявлення про світ і розподіл сил в ньому, а от жорсткі удари по Росії, її економіці – не вкладаються, тому Трамп з ними всіляко тягне.

"При тому ми маємо люфт десь із 3-4 місяці до моменту, як Трамп повністю порине у внутрішню політику і проблеми виборів до Конгресу. От якраз отримає, можливо, у грудні нобелівку миру – і все, закриває зовнішні теми, які не спромоглись вирішитись до кінця 2025-го року. А, якщо республіканці програють демократам вибори, то Трамп взагалі передислокується на постійно до Маямі грати в гольф до кінця каденції", – зазначив політолог.

Підсумовуючи Олексій Голобуцький зазначив, що все, що ми можемо отримати від Дональда Трампа, ми маємо витискати до кінця року, але і Володимир Путін також.

