У Трампа відреагували на критику послаблення санкцій для російської нафти

В адміністрації Дональда Трампа різко відреагували на хвилю критики через рішення частково послабити обмеження на постачання російської нафти. У Вашингтоні наполягають: йдеться не про політичну поступку Москві, а про технічне коригування, спрямоване на стабілізацію світового енергетичного ринку.

США. Фото: із відкритих джерел

Постпред США при ООН Майкл Волтц в інтерв'ю NBC News назвав звинувачення "смішними" і наголосив, що зміни стосуються вже існуючих потоків сировини. За його словами, частина нафти, яка перебуває в дорозі, мала потрапити на ринок у будь-якому випадку, а нові правила лише регулюють напрямок постачання.

Волтц пояснив, що йдеться про перерозподіл: замість концентрації експорту до Китаю певні обсяги можуть бути спрямовані союзникам США. Таким чином, Вашингтон намагається одночасно згладити цінові коливання та знизити залежність окремих країн від обмежених джерел.

При цьому у Білому домі наголошують, що стратегія тиску на Росію залишається незмінною, незважаючи на гнучкість в енергетичній політиці. Як аргумент Волтц вказав на ослаблення одного з ключових партнерів Москви – Ірану, чия оборонна промисловість, за його словами, суттєво постраждала.

Критики ж попереджають: подібні кроки можуть бути сприйняті як сигнал пом'якшення режиму санкцій і підірвати єдність західної коаліції. Однак у Вашингтоні наполягають – баланс між санкціями та стабільністю ринків потребує точкових рішень, навіть якщо вони викликають політичні суперечки.

США на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем, попри попередні публічні запевнення не відновлювати відповідні ліцензії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.




