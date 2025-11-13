logo

У Трампа отреагировали на новые зверские атаки РФ по энергетике Украины

Госсекретарь США заявил, что Москва преследует цель - разрушить энергосеть Украины и деморализовать население

13 ноября 2025, 09:04
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с представителями СМИ прокомментировал интенсивные ракетные удары РФ по территории Украины, которые, по его словам, имеют целью разрушить энергосеть и деморализовать население.

У Трампа отреагировали на новые зверские атаки РФ по энергетике Украины

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

В контексте поддержки Украины госсекретарь подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинской стороной о помощи в стабилизации энергетической сети. 

Госсекретарь подчеркнул, что энергосистема Украины с каждым годом деградирует.

По словам Марко Рубио, обсуждается предоставление как специального оборудования, так и оборонительных вооружений для защиты энергетических объектов. Однако ключевой проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования вскоре после установки.

"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", – резюмировал Марко Рубио.

Отметим, в ходе этого же общения Марко Рубио заявил, что Вашингтон практически достиг предела по введению новых санкций против России, отметив, что уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании и что следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде сделал госсекретарь США.                               

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцам в скором времени могут сократить время отключения света: что придумали в "Укрэнерго".




