У Трампа відреагували на нові звірячі атаки РФ по енергетиці України

Держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з представниками ЗМІ прокоментував інтенсивні ракетні удари РФ по території України, які, за його словами, мають на меті зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

У контексті підтримки України держсекретар підтвердив, що США ведуть постійні переговори з українською стороною щодо допомоги у стабілізації енергетичної мережі.

Держсекретар наголосив, що енергосистема України з кожним роком деградує.

За словами Марка Рубіо, обговорюється надання як спеціального обладнання, так і оборонних озброєнь для захисту енергетичних об'єктів. Однак ключовою проблемою залишається високий ризик знищення обладнання невдовзі після встановлення.

"Якщо це обладнання буде знищено за тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було протягом останніх двох-трьох років", — резюмував Марко Рубіо.

Зазначимо, в ході цього ж спілкування Марко Рубіо заявив, що Вашингтон практично досяг межі запровадження нових санкцій проти Росії, зазначивши, що вже накладено обмеження на найбільші нафтові компанії і що наступні кроки скоріше стосуватимуться забезпечення дотримання існуючих санкцій, ніж введення нових. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час спілкування з журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді зробив держсекретар США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українцям незабаром можуть скоротити час відключення світла: що вигадали в "Укренерго".



