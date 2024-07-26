У Трампа план по Украине находится между состоянием яростный кринж и "ахаха нет у нас никакого плана лол"

Как отмечает политолог Юрий Богданов, необходимо поблагодарить Майка Помпео и Бориса Джонсона за их статьи, где они пытаются сформировать адекватный план Трампа по Украине для самого Дональда Трампа, и продать ему и его специфической обновленной команде профессионалов один из этих плодов.

Дональд Трамп

"Но реальность заключается в том, что у самого Трампа и его команды профессионалов план по Украине находится между состоянием яростный кринж и состоянием "ахаха нет у нас никакого плана лол". И никаких реальных признаков того, что они способны на что-то адекватное без жестокого принуждения, нет", — отметил эксперт.

При этом он считает неправильным сравнивать Трампа и его команду с классическими республиканцами, которые якобы лучше для Украины, чем демократы.

"Классические республиканцы (например, Маккейн) в могиле крутятся от такого сравнения. Но он и при жизни своего отношения к менее конченому Трампу первого срока не скрывал", — добавил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший госсекретарь США Майк Помпео считает , что Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства может создать для Украины программу ленд-лиза на $500 млрд. По его мнению, именно так может выглядеть успешный план развития. "украинского кризиса", который способен реализовать Трамп. Кроме этого, Помпео предложил Трампу убрать все ограничения на поставляемые Украине типы оружия и ввести "реальные санкции" против РФ. Политик уверен, что таким образом можно установить условия будущего договора с Москвой: боевые действия прекращаются, Киев наращивает оборону, а присоединения к России Донбасса и Крыма никто не признает.





