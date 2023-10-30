У Трампа появилась конкурентка за пост в борьбу за президентство США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Дональд Трамп и Никки Хейли. Фото из открытых источников
В начале года казалось, что главным конкурентом для Дональда Трампа в Республиканской партии может быть губернатор Флориды Рон Десантис. Однако губернатор Южной Каролины Никки Хейли уже занимает третье место в Республиканской партии и вероятно может сместить Десантиса со второго места и стать главным конкурентом Трампа.
На смену настроения американцев повлияли дебаты и позиция Никки Хейли, которая упорно поддерживаюет Украину, в противоположность многим другим кандидатам в президенты от республиканцев. Например, Вивек Рамасвами назвал Путина диктатором, однако указал, что это не значит, "что Украина хорошая". А Рон Десантис во время дебатов пытался занять нейтральную позицию и только говорил о необходимости прекратить войну, однако указал, что США должны выставить счет Украине.
В начале 2023 года Дональда Трампа поддерживало 47%, Рона Десантиса – 32%, а у Никки Хейли было всего 3%. Однако на октябрь показатели изменились. Бывший президент США Дональд Трамп Рейтинг увеличился до 60%, губернатор Флорида Рон Десантис потерял более 10% и теперь имеет 14%, а Никки Хейли увеличила свои показатели до 7%.
Недавно Майкл Пенс снял свою кандидатуру за борьбу на выборах президента США. Он занимал проукраинскую позицию, подобную Никки Хейли, что может дать ей дополнительные голоса.
Обсуждения
Новости