У Трампа появилась конкурентка за пост в борьбу за президентство США

Дональд Трамп и Никки Хейли. Фото из открытых источников

В начале года казалось, что главным конкурентом для Дональда Трампа в Республиканской партии может быть губернатор Флориды Рон Десантис. Однако губернатор Южной Каролины Никки Хейли уже занимает третье место в Республиканской партии и вероятно может сместить Десантиса со второго места и стать главным конкурентом Трампа.

На смену настроения американцев повлияли дебаты и позиция Никки Хейли, которая упорно поддерживаюет Украину, в противоположность многим другим кандидатам в президенты от республиканцев. Например, Вивек Рамасвами назвал Путина диктатором, однако указал, что это не значит, "что Украина хорошая". А Рон Десантис во время дебатов пытался занять нейтральную позицию и только говорил о необходимости прекратить войну, однако указал, что США должны выставить счет Украине.

"Она прорывается в нужный момент. Все остальное было смешным предсезонным освещением, как бейсбольные команды во время летних тренировок… Я думаю, что все начинается сейчас", – сказал республиканский стратег Майк Мерфи.

В начале 2023 года Дональда Трампа поддерживало 47%, Рона Десантиса – 32%, а у Никки Хейли было всего 3%. Однако на октябрь показатели изменились. Бывший президент США Дональд Трамп Рейтинг увеличился до 60%, губернатор Флорида Рон Десантис потерял более 10% и теперь имеет 14%, а Никки Хейли увеличила свои показатели до 7%.

"Есть признаки того, что Хейли теперь является критическим фактором в гонке, что видно не только в поддерживающих ее сторонниках, но и в противниках, которые когда-то ее игнорировали", — пишет издание Politico .

Недавно Майкл Пенс снял свою кандидатуру за борьбу на выборах президента США. Он занимал проукраинскую позицию, подобную Никки Хейли, что может дать ей дополнительные голоса.

"Украина — мирная проамериканская страна. Российский диктатор является злом. Он военный преступник, виновен в геноциде", — заявила недавно Хейли и добавила, что США должны оказывать помощь Украине, чтобы выгнать Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дебатах среди кандидатов в президенты США, где стало известно, кто открыто выступает против Украины.

Также "Комментарии" писали, что новоизбранный спикер Палаты представителей США неожиданно изменил свое отношение к Украине.