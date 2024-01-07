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У Трампа появился новый главный конкурент на выборах

Дональд Трамп получил нового конкурента на выборах президента США от Республиканской партии.

сегодня, 09:52
Автор:
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Slava Kot
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У Трампа появился новый главный конкурент на выборах

Дональд Трамп и Никки Хейли. Фото из открытых источников

В Республиканской партии идет борьба за единого кандидата в президенты. Лидером до сих пор остается Дональд Трамп, однако изменилась позиция главного конкурента, которой стала бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Согласно новым усредненным результатам опросов за январь от RealClearPolling Никки Хейли обошла Рона Десантиса на республиканских праймериз, определяющих единого кандидата в президенты от партии.

Рон Десантис, долго считавшийся главным конкурентом Дональда Трампа, а в ноябре 2022 года даже опережавший бывшего президента США, последние несколько месяцев теряет поддержку — с 42% его рейтинг снизился до 10,9%. В то время как рейтинг Никки Хейли постепенно увеличивается и согласно показателям RealClearPolling составляет 11%.

Таким образом, Никки Хейли становится новым главным конкурентом Дональда Трампа на выборах США внутри Республиканской партии. Однако отрыв Трампа продолжает оставаться высоким и составляет более 60%. 

У Трампа появился новый главный конкурент на выборах - фото 2

Рейтинг RealClearPolling по кандидатам в президенты от Республиканской партии

Напомним, что бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли активно поддерживает Украину, неоднократно критиковала президента России Владимира Путина за военное вторжение, а своих конкурентов на выборах в США из-за недостаточной поддержки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурентка Трампа выпустила предвыборный ролик, в котором назвала Путина злом.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который в рождественском поздравлении написал оскорбления своим конкурентам, призвав "гнить их в аду" и вспомнил об Украине.



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Источник: https://www.realclearpolling.com/elections/president/republican-primary-2024
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