Вашингтон в самом деле пытается как можно оперативнее поставить необходимое Украине. Это происходит в рамках плана президента Дональда Трампа, предусматривающего закупку оружия Европой. Рассматриваются варианты продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов. Такое заявление сделал спецпредставитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

При этом чиновник добавил, что точную дату завершения этого процесса он назвать не может.

Уитакер также заявил, что "ведётся постоянный разговор" о том, будут ли Соединенные Штаты продавать уже имеющиеся в их арсенале системы Patriot.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим наличие всего необходимого. В то же время, я думаю, мы все признаем острую необходимость, в которой Украина сейчас нуждается на поле боя и для защиты своих городов", — отметил Мэтью Уитакер.

Читайте также на портале "Комментарии" — подготовка к быстрой переброске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украину уже началась. Такое заявление сделал командующий войсками НАТО Алексус Гринкевич.

"Подготовка уже ведется, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне дали указание действовать как можно быстрее", — сказал он на конференции в немецком городе Висбаден.

Также издание "Комментарии" сообщало – обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot за счет партнеров, стало неожиданностью даже для близких союзников США – все выглядит так, что они узнали об этом не заранее, а только в момент объявления. Все это может привести к тому, что решение этого вопроса может существенно затянуться во времени.



