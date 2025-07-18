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У Трампа сделали важное уточнение о поставках Patriot в Украину

США спешат поставить все необходимое оружие Украине

18 июля 2025, 07:12
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Кравцев Сергей

Вашингтон в самом деле пытается как можно оперативнее поставить необходимое Украине. Это происходит в рамках плана президента Дональда Трампа, предусматривающего закупку оружия Европой. Рассматриваются варианты продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов. Такое заявление сделал спецпредставитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер.

У Трампа сделали важное уточнение о поставках Patriot в Украину

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

При этом чиновник добавил, что точную дату завершения этого процесса он назвать не может.

Уитакер также заявил, что "ведётся постоянный разговор" о том, будут ли Соединенные Штаты продавать уже имеющиеся в их арсенале системы Patriot.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим наличие всего необходимого. В то же время, я думаю, мы все признаем острую необходимость, в которой Украина сейчас нуждается на поле боя и для защиты своих городов", — отметил Мэтью Уитакер.

Читайте также на портале "Комментарии" — подготовка к быстрой переброске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украину уже началась. Такое заявление сделал командующий войсками НАТО Алексус Гринкевич.

"Подготовка уже ведется, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне дали указание действовать как можно быстрее", — сказал он на конференции в немецком городе Висбаден. 

Также издание "Комментарии" сообщало – обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot за счет партнеров, стало неожиданностью даже для близких союзников США – все выглядит так, что они узнали об этом не заранее, а только в момент объявления. Все это может привести к тому, что решение этого вопроса может существенно затянуться во времени.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/jul/18/ukraine-war-briefing-us-moving-with-haste-to-enable-weapons-shipments-to-kyiv-says-washington
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