У Трампа серьезное усиление: кто поддержал бывшего главу Белого дома

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Кравцев Сергей
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил, что он приостанавливает свою кампанию, но "не заканчивает ее". При этом американский политик призвал граждан США поддержать на выборах Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".
Роберт Кеннеди-младший. Фото: из открытых источников
Кеннеди сказал, что, хотя он оставит свое имя в некоторых бюллетенях, он уберет его из 10 колеблющихся штатов и призвал своих сторонников в них голосовать за Дональда Трампа.
Кеннеди отдельно отметил, как ему близка позиция Трампа по вопросу о войне в Украине.
Он также рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его кампания, чтобы попасть в бюллетени в штатах.
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