У Трампа серьезное усиление: кто поддержал бывшего главу Белого дома

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил, что он приостанавливает свою кампанию, но "не заканчивает ее". При этом американский политик призвал граждан США поддержать на выборах Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Роберт Кеннеди-младший. Фото: из открытых источников

"Я не прекращаю свою кампанию, я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю. Мое имя останется в бюллетенях в большинстве штатов", — заявил Роберт Кеннеди-младший, выступая на мероприятии в пятницу в Аризоне.

Кеннеди сказал, что, хотя он оставит свое имя в некоторых бюллетенях, он уберет его из 10 колеблющихся штатов и призвал своих сторонников в них голосовать за Дональда Трампа.

Кеннеди отдельно отметил, как ему близка позиция Трампа по вопросу о войне в Украине.

"В глубине души я больше не верю, что у меня есть реалистичный путь к победе на выборах перед лицом этой беспощадной, систематической цензуры и контроля над СМИ. Поэтому я не могу с чистой совестью просить своих сотрудников и волонтеров продолжать работать сверхурочно или просить своих спонсоров продолжать жертвовать, когда я не могу честно сказать им, что у меня есть реальный путь в Белый дом", — сказал Кеннеди.

Он также рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его кампания, чтобы попасть в бюллетени в штатах.

"Скептики говорили нам, что мы взбираемся на стеклянную версию горы Невозможности. Первое, что я хочу вам сказать, это то, что мы доказали их неправоту", — сказал Кеннеди.

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