У Трампа сообщили о встрече с посланниками Путина: о чем договорились

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ночь на 12 марта подтвердил информацию о том, что у него состоялась встреча с российской делегацией во главе с посланником правителя России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Об этом чиновник написал в сети Х.

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, в состав которой входили специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум", – отметил Стив Уиткофф.

При этом он отказался раскрывать детали переговоров, ограничившись лишь одной фразой.

"Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи", – отметил спецпосланник Трампа.

Накануне Стив Уиткофф выразил надежду, что в переговорах по урегулированию войны РФ против Украины наступает переломный момент.

При этом сам разговор с Путиным Трамп назвал "очень хорошим".

"Мы говорили об Украине – это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", – отметил американский лидер.

Несмотря на это, по словам Трампа, разговор был позитивным. Кроме Украины, как утверждает Трамп, они обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.

