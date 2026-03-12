У Трампа сообщили о встрече с посланниками Путина: о чем договорились

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ночь на 12 марта подтвердил информацию о том, что у него состоялась встреча с российской делегацией во главе с посланником правителя России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Об этом чиновник написал в сети Х.
Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников
При этом он отказался раскрывать детали переговоров, ограничившись лишь одной фразой.
Накануне Стив Уиткофф выразил надежду, что в переговорах по урегулированию войны РФ против Украины наступает переломный момент.
Читайте также на портале "Комментарии" — между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует огромная ненависть и, похоже, они никак не могут договориться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после разговора с главой Кремля.
При этом сам разговор с Путиным Трамп назвал "очень хорошим".
Несмотря на это, по словам Трампа, разговор был позитивным. Кроме Украины, как утверждает Трамп, они обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.
Также издание "Комментарии" сообщало – украинское контрнаступление набирает обороты: на сколько км ВСУ продвинулись вперед.