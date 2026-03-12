logo

Главная Новости Мир США У Трампа сообщили о встрече с посланниками Путина: о чем договорились
НОВОСТИ

У Трампа сообщили о встрече с посланниками Путина: о чем договорились

Стив Уиткофф сообщил о приезде россиян во Флориду

12 марта 2026, 06:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ночь на 12 марта подтвердил информацию о том, что у него состоялась встреча с российской делегацией во главе с посланником правителя России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Об этом чиновник написал в сети Х.

У Трампа сообщили о встрече с посланниками Путина: о чем договорились

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, в состав которой входили специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум", – отметил Стив Уиткофф.

При этом он отказался раскрывать детали переговоров, ограничившись лишь одной фразой.

"Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи", – отметил спецпосланник Трампа.

Накануне Стив Уиткофф выразил надежду, что в переговорах по урегулированию войны РФ против Украины наступает переломный момент.

Читайте также на портале "Комментарии" — между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует огромная ненависть и, похоже, они никак не могут договориться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после разговора с главой Кремля.

При этом сам разговор с Путиным Трамп назвал "очень хорошим". 

"Мы говорили об Украине – это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", – отметил американский лидер. 

Несмотря на это, по словам Трампа, разговор был позитивным. Кроме Украины, как утверждает Трамп, они обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинское контрнаступление набирает обороты: на сколько км ВСУ продвинулись вперед.




Источник: https://x.com/SEPeaceMissions/status/2031855349980897685?s=20
