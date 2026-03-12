У Трампа повідомили про зустріч із посланцями Путіна: про що домовилися

Рубрики
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у ніч на 12 березня підтвердив інформацію про те, що у нього відбулася зустріч із російською делегацією на чолі з посланцем правителя Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Про це чиновник написав у мережі Х.
Стів Віткофф та Кирило Дмитрієв. Фото: з відкритих джерел
При цьому він відмовився розкривати деталі переговорів, обмежившись лише однією фразою.
Напередодні Стів Віткофф висловив сподівання, що у переговорах щодо врегулювання війни РФ проти України настає переломний момент.
При цьому сама розмова з Путіним Трамп назвав "дуже гарною".
Незважаючи на це, за словами Трампа, розмова була позитивною. Крім України, як стверджує Трамп, вони обговорили ситуацію на Близькому Сході.
