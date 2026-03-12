У Трампа повідомили про зустріч із посланцями Путіна: про що домовилися

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у ніч на 12 березня підтвердив інформацію про те, що у нього відбулася зустріч із російською делегацією на чолі з посланцем правителя Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Про це чиновник написав у мережі Х.

Стів Віткофф та Кирило Дмитрієв. Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником Кирилом Дмитрієвим зустрілася з делегацією США, до складу якої входили спеціальний посланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум", – зазначив Стів Віткофф.

При цьому він відмовився розкривати деталі переговорів, обмежившись лише однією фразою.

"Сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку", – зазначив спецпосланник Трампа.

Напередодні Стів Віткофф висловив сподівання, що у переговорах щодо врегулювання війни РФ проти України настає переломний момент.

між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським існує величезна ненависть і, схоже, вони не можуть домовитися. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп після розмови із главою Кремля.

При цьому сама розмова з Путіним Трамп назвав "дуже гарною".

"Ми говорили про Україну – це просто нескінченна боротьба... між президентом Путіним та президентом Зеленським існує величезна ненависть. Схоже, вони ніяк не можуть домовитись", – зазначив американський лідер.

Незважаючи на це, за словами Трампа, розмова була позитивною. Крім України, як стверджує Трамп, вони обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Незважаючи на це, за словами Трампа, розмова була позитивною. Крім України, як стверджує Трамп, вони обговорили ситуацію на Близькому Сході.




